Tempesta d’amore: Ana scopre di essere l’erede di Wilma! E Philipp… | Anticipazioni italiane

La vita di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) sta per per essere stravolta! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 20^ stagione riceverà infatti una notizia che cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana e Philipp diventano una coppia

All’inizio della 20^ stagione di Tempesta d’amore, vi avevamo anticipato che il filone portante della trama incentrata sui tre protagonisti avrebbe visto sentimenti e interessi economici intrecciarsi inesorabilmente. E ben presto ciò sarà chiaro a tutti…

Come sappiamo, il perfido Philipp Brandes (Robin Schick) ha infatti da tempo scoperto che Ana Alves è destinata ad ereditare buona parte del patrimonio della ricchissima Wilma (Birgit Koch) ed ha dunque a lungo provato a conquistare la ragazza con l’intento di sposarla e poi mettere le mani sul denaro. Ora, però, tutto è cambiato…

In seguito ad un incidente, Philipp si è infatti sinceramente innamorato di Ana, che – percependo il cambiamento interiore del suo spasimante – ha deciso di seguire il suo cuore. Contro ogni aspettativa, da qualche giorno la Alves e Brandes sono dunque diventati una coppia e si stanno godendo la loro felicità. Una terribile bugia, però, incombe sul loro rapporto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana scopre di essere ricca

Per timore di perdere la donna che ama, Philipp non ha infatti avuto il coraggio di confessare né di sapere della sua eredità e né tantomeno di aver a lungo provato a truffarla. Un atto di vigliaccheria che rischierà di pagare a caro prezzo…

Nonostante i suoi sforzi di ritardare il più possibile l’apertura del testamento di Wilma, nei prossimi giorni Ana verrà infatti finalmente convocata dall’esecutore testamentario, scoprendo così l’incredibile verità: è ricca! La von Thalheim, infatti, non solo le ha lasciato metà del suo patrimonio, ma anche il suo podere.

Incredula, Ana festeggerà la sua incredibile fortuna con i propri cari, iniziando a pensare a come usare al meglio il patrimonio che si è inaspettatamente trovata tra le mani. Una gioia che non verrà condivisa da Philipp! Benché felice per la sua amata, il giovanotto sarà infatti tormentato dal pensiero che quest’ultima possa iniziare ad intuire la verità. E, pur di impedire che ciò accada, dimostrerà di essere pronto a tutto… Seguici su Instagram.