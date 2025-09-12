Tempesta d’amore: tra Ana e Philipp esplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Dopo bugie, intrighi e tradimenti… l’amore sta finalmente per sbocciare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedremo infatti Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) lasciarsi finalmente andare ai suoi sentimenti (ora davvero corrisposti) per Philipp Brandes (Robin Schick). Ed il merito sarà tutto di Apollo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana respinge Vincent

L’amore di Ana per Philipp sopravvive da oltre dieci anni, ma solo recentemente è stato finalmente ricambiato in modo sincero. Dopo aver a lungo usato la ragazza per i propri fini, da qualche giorno il giovane Brandes ha infatti subito un’incredibile trasformazione che lo ha portato a innamorarsi perdutamente della Alves. E a quel punto tutto cambierà…

Percependo che il cambiamento di Philipp è sincero, Ana finirà infatti non solo per riavvicinarsi al suo ex, ma anche per respingere i tentativi di Vincent Ritter (Martin Walde) di riconquistarla. E a quel punto nulla sembrerà più poter impedire un happy end tra la Alves e Brandes…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana e Philipp fanno l’amore

Mortificata per aver spezzato il cuore a Vincent e spaventata all’idea di subire l’ennesima delusione da Philipp, inizialmente Ana prenderà le distanze da entrambi gli uomini, sostenendo di non essere pronta per una nuova relazione. Le cose, però, cambieranno molto presto!

Tutto inizierà quando Apollo avrà una grave crisi di salute che ne metterà a rischio la vita: dal momento che Vincent non sarà disponibile, Philipp si offrirà volontario per accudire l’animale, salvando la situazione. Un gesto che non passerà inosservato…

Colpita da quanto accaduto, Ana deciderà infatti di concedere una nuova chance a Philipp, che sorprenderà con un bacio appassionato. E da quel momento tutto procederà molto velocemente! Al settimo cielo, Brandes inviterà infatti la Alves ad un appuntamento galante, che si concluderà con una notte di passione.

Happy end dunque in arrivo? Per ora vi anticipiamo che i colpi di scena non sono ancora finiti…