Tempesta d’amore, anticipazioni 12 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 12 settembre 2025

Caspar desidera leggere il diario di suo padre, ma Yvonne vuole evitargli di scoprire che ha uno zio. Erik riesce a persuaderla a rivelargli tutta la verità. Intanto, Vincent si sente profondamente abbattuto per la fine della sua relazione con Ana, mentre Natalie è tormentata dal fatto di voler essere qualcosa di più di una semplice amica per lui. Infine, Tom si getta deliberatamente sotto l'auto di Christoph e in seguito lo accusa di averlo investito…