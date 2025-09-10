Tempesta d’amore: Christoph investe Tom! Ma è una trappola… | Anticipazioni italiane

Se l’amore può spingere a commettere azioni folli… la gelosia può portare a gesti ancor più estremi! Sarà questo il caso di Tom Dammann (Milan Marcus), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per perdere la testa arrivando a compiere un atto gravissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom geloso di Alexandra e Christoph

Sta prendendo una piega sempre più preoccupante il triangolo tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Tom Dammann.

Benché Alexandra abbia ormai da tempo scelto di stare con lui, Tom sta infatti diventando sempre più insicuro e terrorizzato all’idea di poter perdere la sua amata. E proprio a causa di questi timori l’uomo sta commettendo un errore dietro l’altro, finendo per ottenere l’effetto contrario rispetto a quello sperato.

Esasperata dalla crescente gelosia del compagno, la Schwarzbach sta infatti non solo iniziando a nutrire dei dubbi sul futuro della loro relazione, ma anche a riavvicinarsi a Christoph. Un riavvicinamento che non passerà inosservato a Tom…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom incastra Christoph

Già esasperato dalla situazione, Tom vedrà i suoi timori divenire realtà quando sentirà Alexandra pronunciare dolcemente nel sonno il nome di Christoph. E a quel punto Dammann deciderà di correre ai ripari!

Pronto a tutto pur di separare per sempre la sua amata dall’albergatore, l’ex chauffer ordirà dunque un perfido intrigo: dopo aver provocato Christoph portando quest’ultimo ad aggredirlo davanti ad Alexandra, simulerà un incidente per far sembrare che Saalfeld lo abbia investito con l’auto!

Alexandra cadrà nella trappola e crederà davvero che il suo ex abbia provato ad uccidere Tom? Per ora vi anticipiamo che per Dammann le cose non andranno esattamente secondo i piani…