Tempesta d’amore, anticipazioni 18 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 18 settembre 2025

Le indagini da parte della polizia proseguono senza sosta nella ricerca di Tom, il cui sangue è stato rinvenuto in alcune tracce all’interno della baita. La situazione ha messo in forte apprensione Alexandra, Hildegard e Alfons, che non possono fare a meno di preoccuparsi per il giovane. Ultimamente, infatti, Tom aveva manifestato segnali evidenti di squilibrio emotivo e comportamentale, suscitando ulteriore inquietudine tra quanti gli sono affezionati. Nel frattempo, Katja si dice convinta che Markus possa aver corrotto un dipendente dell’hotel con l’intento di rinchiuderli entrambi in cantina. Tuttavia, per quanto stavolta la sua ipotesi sembri solida, risulta del tutto infondata.

Parallelamente, Helene si prepara per un nuovo appuntamento con un uomo avvolto nel mistero. Nonostante l’iniziale riserbo sulla sua identità, la verità viene presto alla luce: si tratta di Günther, il fratello di Alfons, il cui arrivo aggiungerà nuovi intrecci alla vicenda. Nel frattempo, Ana riesce a persuadere Philipp a cimentarsi con l’equitazione; tuttavia la prima lezione, che avrebbe dovuto segnare questo suo debutto, viene inaspettatamente rimandata anche a causa dell’improvviso intervento di Vincent.

Le indagini prendono una svolta significativa quando i risultati delle analisi confermano che le tracce di sangue ritrovate nella baita appartengono effettivamente a Tom. Questo elemento porta il Commissario Meyser ad avanzare un'ipotesi inquietante: secondo lui, potrebbe essere stato Christoph a uccidere il giovane. La tensione cresce ulteriormente, mentre i nuovi indizi sembrano aggiungere sempre più ombre al mistero già fitto…