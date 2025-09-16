Tempesta d’amore: torna GÜNTHER, fratello di Alfons e futuro amore di… | Anticipazioni italiane

Una bella sorpresa è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni assisteremo infatti al rientro di un volto già noto a chi segue la soap da anni. E per lui sono in arrivo delle storyline davvero scoppiettanti… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Günther è il fratello di Alfons e padre di Vanessa

Tra i nuclei familiari portanti di Tempesta d’amore c’è senza dubbio quello dei Sonnbichler. Una famiglia che – oltre agli storici Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) – ha visto nel corso degli anni l’arrivo di ulteriori personaggi.

Tra questi vi è Günther, fratello di Alfons e padre di Vanessa (Jeannine Gaspár) nonché avvocato dal passato poco limpido. Proprio a causa delle sue attività non troppo lecite, l’uomo fu a lungo ostracizzato dalla famiglia (inclusa sua figlia), ma nel corso della sua ultima visita a Bichlheim è riuscito a farsi perdonare, recuperando i rapporti con i suoi cari. Ora, però, per lui è in arrivo una nuova sfida…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Günther futuro amore di Helene

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo controverso personaggio farà infatti inaspettatamente ritorno a Bichlheim… con modalità davvero sorprendenti! Günther si presenterà infatti ad un appuntamento con Helene (Sabine Werner) tramite una app di online dating. E da allora tutto cambierà…

Tra i due – che, come ricorderete, sono entrambi nonni del piccolo Arthur, il figlio di Vanessa e Max (Stefan Hartmann) – nascerà infatti inaspettatamente un sentimento. Peccato solo che ben presto verrà fuori che Günther ha nascosto un dettaglio non indifferente sulla sua vita sentimentale…

Tempesta d’amore, casting news: Johann Schuler torna a interpretare Günther Sonnbichler

Con il ritorno di Günther Sonnbichler, tornerà nel cast della soap l’interprete storico di questo controverso personaggio. Dopo aver già vestito i panni del truffaldino fratello di Alfons nelle stagioni 16 e 19, Johann Schuler riprenderà dunque il suo vecchio ruolo a partire dalla puntata 4229, in onda in Italia nella seconda metà di settembre.

Esattamente come avvenuto in occasione delle sue precedenti ospitate, pure stavolta il sessantasettenne attore bavarese non entrerà a far parte del cast fisso, bensì come guest star. Anche in questa occasione però, nonostante la breve permanenza, riuscirà a lasciare il segno… Seguici su Instagram.