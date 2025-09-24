Tempesta d’amore, anticipazioni 25 settembre 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 25 settembre 2025

Qualcuno sembra aver orchestrato un piano per incastrare Christoph, facendolo apparire responsabile della misteriosa scomparsa di Tom. La situazione si complica ulteriormente e rischia di precipitare ma, grazie al tempestivo intervento di Theo, Christoph riesce ad evitare un ingiusto destino dietro le sbarre.

Ana sviluppa un legame sempre più profondo con Philipp, una relazione che però suscita preoccupazioni in Nicole. Quest’ultima non tarda a comprendere le vere intenzioni del ragazzo, che sembrano orientate esclusivamente verso il denaro di Ana. Decisa a proteggere sua figlia, Nicole la mette saggiamente in guardia.

Sul fronte delle competizioni, Erik e Yvonne si impegnano con tutte le loro energie per assicurarsi la vittoria nell'avvincente torneo di freccette, alimentando un clima di sfida e determinazione. Infine, Helene si trova suo malgrado coinvolta in una rete di inganni, frutto delle bugie che Günther ha raccontato a Tonia…