Tempesta d’amore: Theo salva Christoph dalla prigione! | Anticipazioni italiane

Già due volte Theo Licht (Lukas Leibe) ha salvato il Fürstenhof dalla rovina… ma le sue azioni eroiche non sono ancora finite! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio riuscirà infatti ad evitare la rovina di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph sotto accusa per la scomparsa di Tom

Sono trascorsi ormai alcuni giorni dall’improvvisa scomparsa di Tom Dammann, il giovane compagno di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Una situazione che sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica di tutti i personaggi coinvolti…

Diventato sempre più paranoico a causa del suo morboso attaccamento alla fidanzata, l’ex chauffeur ha attirato in una baita isolata il suo rivale in amore – Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – per poi aggredirlo. E da quel momento di lui non si è più saputo nulla…

Non c’è dunque da stupirsi se i principali sospetti sono ricaduti proprio su Christoph, in quanto l’unico che ha sia movente che opportunità (oltre che nessun alibi ed un passato poco edificante). Ci sarà però chi sarà assolutamente certo dell’innocenza dell’albergatore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Theo salva Christoph

Se i Sonnbichler affronteranno apertamente Saalfeld e persino Alexandra arriverà a sospettare del suo ex, un personaggio difenderà invece a spada tratta il tycoon: Theo Licht! Dopo un inizio non semplicissimo, come sappiamo quest’ultimo è entrato nel cuore dell’albergatore, che lo ha preso sotto la propria ala protettiva. Una generosità che verrà ripagata…

Tutto inizierà quando Tom – che, come sappiamo, è vivo e vegeto ed ha inscenato la propria morte solo per rovinare Christoph – deciderà di dare il “colpo di grazia” al rivale: si introdurrà infatti di nascosto nel suo appartamento e gli sottrarrà una camicia… per poi farla ritrovare sporca del proprio sangue in un cassonetto! Il perfido Dammann, però, ha fatto i conti senza Theo…

Sarà infatti proprio quest’ultimo a trovare la “prova incriminante” nella spazzatura… e non avrà dubbi sul da farsi! Dopo aver riconosciuto le iniziali di Christoph sulla camicia insanguinata, il giovane Licht si rivolgerà infatti immediatamente all’albergatore, aiutando quest’ultimo a liberarsi dell’indumento.

E così, quando la polizia – allertata anonimamente da Tom stesso – si recherà al Fürstenhof per perquisire i cassonetti, si ritroverà con un pugno di mosche in mano. Ma Dammann si arrenderà dopo questa ennesima sconfitta? Inutile dire che la risposta è "no"…