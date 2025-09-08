Tempesta d’amore: arriva LEO, il figlio di Katja! | Anticipazioni tedesche

Grandi novità sono in arrivo in Germania! Con la 22^ stagione di Tempesta d’amore ormai ai nastri di partenza, nelle prossime settimane i telespettatori tedeschi di Sturm der Liebe assisteranno a numerosi nuovi ingressi nel cast fisso della soap. E uno in particolare attirerà subito l’attenzione… ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: arriva il figlio di Katja

Nel corso degli anni abbiamo visto la famiglia Saalfeld espandersi grazie all’arrivo di parenti più o meno lontani del nucleo originale formato da Werner (Dirk Galuba) e Charlotte (Mona Seefried). Un trend che non si arresterà neanche nelle prossime stagioni!

Se in Italia è ormai da parecchio tempo entrata in scena Katja (Isabell Stern), ben presto conosceremo anche la figlia di quest’ultima – Maxi (Katharina Scheuba) – destinata a diventare insieme a Henry Sydow (Elias Reichert) la protagonista assoluta della 21^ stagione di Tempesta d’amore.

E non è finita qui! È infatti da pochissimo stato annunciato che nelle prossime puntate tedesche di Sturm der Liebe le due Saalfeld verranno presto raggiunte da Leo, secondogenito di Katja nonché fratello minore di Maxi! Ed il suo arrivo non passerà inosservato…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Leo è un campione di calcio

Giovane uomo estroverso e ambizioso, Leo entrerà in scena nel corso della puntata 4486, portando subito non poco scompiglio in quel del Fürstenhof! Considerato una promessa del calcio, il giovane Neubach è cresciuto con il sogno di diventare un atleta professionista. Uno scontro all’interno della sua squadra, però, cambierà tutto…

Per ora non sappiamo esattamente cosa accadrà, ma possiamo rivelarvi che Leo rinuncerà ai suoi sogni calcistici e deciderà di raggiungere la madre e la sorella a Bichlheim, nella speranza di iniziarvi una nuova vita. Peccato solo che il giovanotto finirà per auto-boicottarsi…

Tempesta d’amore, casting news: Aurel Klug interpreta Leo Neubach

Il personaggio di Leo Neubach verrà interpretato da Aurel Klug, giovane attore tedesco classe 2006. Considerato un talento emergente in Germania, questo giovanissimo interprete ha debuttato in teatro ad appena 11 anni, segnando l’inizio di quella che si preannuncia essere una promettente carriera!

Come già anticipato, l’ingresso di Aurel Klug a Tempesta d’amore nei panni di Leo Neubach avverà nel corso della puntata 4486, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 29 settembre.

Chiudiamo con le parole dello stesso attore sul suo personaggio: "Per me è una sfida entusiasmante interpretare un personaggio con questa complessità. Non vedo l'ora di vivere nuove esperienze e affrontare diverse situazioni insieme a lui".