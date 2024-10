Tempesta d’amore: Maxi e Henry protagonisti della 21^ stagione! | Anticipazioni tedesche

Una nuova stagione di Tempesta d’amore sta per iniziare! Dopo la conferma dell’ormai imminente happy end di Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Philipp Brandes (Robin Schick), da pochissimo è arrivato infatti l’annuncio ufficiale dell’annata successiva della soap, giunta ormai alla sua 21^ edizione. Ecco dunque chi saranno i personaggi destinati a ricoprire il ruolo di nuovi protagonisti di Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: arriva la 21^ stagione

Se in Italia l’attenzione è ancora tutta per la tormentata storia d’amore di Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag), i telespettatori tedeschi stanno per assistere all’attesissimo gran finale della stagione successiva – la numero 20 – che si concluderà con le nozze di Ana e Philipp. E, come da tradizione, non passerà molto tempo prima che i due neo-sposini passino il testimone ad una nuova coppia di protagonisti…

Come ufficializzato da poco, a partire dalla puntata 4335 (la cui messa in onda in Germania è attualmente prevista per il prossimo 5 dicembre) prenderà il via la 21^ stagione di Tempesta d’amore con protagonisti Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert)! Ecco di chi si tratta…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Maxi e Henry nuovi protagonisti

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore ha già sentito ampiamente parlare del personaggio di Maxi Neubach (che poi adotterà il cognome “Saalfeld”). Figlia di Katja (Isabell Stern) – cugina di Werner (Dirk Galuba) nonché grande amore di Markus (Timo Ben Schöfer) – la ragazza è un giovane medico e arriverà al Fürstenhof per terminarvi la sua tesi di dottorato. A causa di un grave errore, però, la ragazza metterà in grave pericolo la sua carriera…

Sarà proprio in queste circostanze che la giovane si recherà ad un casinò, dove farà la conoscenza di un giovane uomo – Henry – di cui si innamorerà perdutamente. Ebbene, l’affascinante sconosciuto scomparirà nel nulla poco dopo, ma poi il destino porterà le strade dei due ragazzi ad incrociarsi nuovamente al Fürstenhof.

Sarà questo l’inizio di una lunga e appassionante storia d’amore destinata a tenerci compagnia per tutto il corso della ventunesima stagione di Tempesta d’amore. Amore, che – come da tradizione – prima di trionfare dovrà lottare contro mille ostacoli… inclusa una nuova terribile dark lady! Seguici su Instagram.