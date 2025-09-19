Tempesta d’amore: arriva TONIA, rivale (e alleata) di Helene! | Anticipazioni italiane

Un nuovo personaggio sta per presentarsi alla reception del Fürstenhof… e possiamo assicurarvi che non passerà inosservato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti all’ingresso in scena di una donna che porterà non poco scompiglio, soprattutto nella vita di Helene Richter (Sabine Werner). Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene innamorata di Günther

Non si può certo dire che Helene Richter abbia avuto molta fortuna in amore! Dopo la prematura scomparsa del marito (nonché padre dei suoi figli), la donna aveva affrontato un lungo periodo di solitudine, per poi trovare finalmente il coraggio di aprire il suo cuore ad André Konopka (Joachim Lätsch). Peccato solo che quest’ultimo tutto si sia rivelato tranne che il principe azzurro…

Profondamente delusa, Helene ha dunque fatto ritorno al Fürstenhof, dove si è concentrata su carriera e amicizie. Da qualche giorno, però, la donna ha nuovamente trovato la forza di rimettersi in gioco in campi sentimentale… ed è stato allora che si è imbattuta in Günther Sonnbichler (Johann Schuler), innamorandosene perdutamente! Il problema? L’uomo è già impegnato!

Spiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Helene e Tonia amiche e rivali in amore

Nel corso della puntata 4233 al Fürstenhof si presenterà infatti una certa Tonia Schiffer, ovvero la compagna ufficiale del controverso avvocato! Ex cliente di quest’ultimo, la donna è da tempo in una relazione con Günther. Peccato solo che lui la stia ingannando…

Scopriremo infatti che Günther sta facendo credere a Tonia di essere sposato… e chiederà proprio ad Helene di reggergli il gioco! Inizierà così una divertentissima storyline ricca di equivoci e colpi di scena che vedrà le due donne inizialmente rivali in amore, salvo poi scoprirsi grandi amiche…

Tempesta d’amore, casting news: Sandra Steffl interpreta Tonia Schiffer

Il personaggio di Tonia Schiffer verrà interpretato da Sandra Sfeffl artista tedesca classe 1970 già nota al pubblico tedesco per le sue numerose apparizioni in produzioni televisive. Oltre che come attrice, l’interprete è anche attiva come ballerina e cantante con lo pseudonimo di “Sandy Beach”.

Come già anticipato, Sandra Steffl debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Tania Schiffer avverrà nel corso della puntata 4233 ed è destinata a rimanere in scena per alcune settimane, precisamente fino all’episodio numero 4254. Nonostante la sua breve permanenza, però, questo personaggio lascerà un segno indelebile nella vita di Helene… Seguici su Instagram.