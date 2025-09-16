Tempesta d’amore: Christoph e Alexandra accusati dell’omicidio di Tom! | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio incubo è in arrivo per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due ex si troveranno infatti ad affrontare le terribili conseguenze del folle intrigo di Tom Dammann (Milan Marcus)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom aggredisce Christoph e scompare

Da ormai qualche tempo la bella favola con protagonisti Alexandra e Tom ha preso una piega ben poco romantica. Ossessionato dal timore di perdere la donna che ama, Dammann ha infatti lentamente perso il senno, arrivando a simulare un incidente d’auto nella speranza di liberarsi del suo grande rivale, Christoph. E le conseguenze non si faranno attendere…

Estenuata dalle paranoie del compagno e sempre più consapevole del fatto che i suoi sentimenti per Christoph sono tutt’altro che scomparsi, Alexandra deciderà dunque di chiudere la sua relazione con Tom. Peccato solo che quest’ultimo intuirà le sue intenzioni e deciderà di agire d’anticipo…

Dopo aver attirato Christoph con una scusa in una baita, Dammann prima minaccerà il rivale e poi – quando quest’ultimo se ne sarà ormai andato – metterà sottosopra il casolare, lasciandovi pure delle tracce di sangue… per poi sparire nel nulla!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra e Christoph sotto accusa

Inutile dire che la scomparsa di Tom desterà non poche preoccupazioni al Fürstenhof, soprattutto tra i Sonnbichler ed Alexandra. Preoccupazione che non farà che aumentare quando il cellulare dell’uomo verrà ritrovato distrutto nel bosco.

A quel punto verrà inevitabilmente allertata la polizia, che inizierà le indagini su quanto accaduto. E, inutile dirlo, tutto sembrerà puntare contro Christoph! Oltre alla rivalità sentimentale con la “vittima”, Saalfeld avrà infatti contro di sé anche un passato non esattamente impeccabile. Ma non sarà lui l’unico a finire nel mirino della polizia!

Quando Alexandra ammetterà di aver deciso di troncare la relazione con Tom prima della scomparsa di quest’ultimo, gli inquirenti inizieranno infatti a sospettare che la donna si sia alleata con Christoph per eliminare il suo spasimante. Un sospetto che verrà presto condiviso persino dai Sonnbichler…

E a quel punto per Alexandra e Christoph inizierà un vero incubo. Riusciranno i due a dimostrare la propria innocenza? Per ora vi anticipiamo che siamo solo all’inizio di una trama destinata ad assumere tinte sempre più fosche… Seguici su Instagram.