Tempesta d’amore: Alexandra decide di lasciare Tom! E lui… | Anticipazioni italiane

Vero amore oppure una semplice distrazione per curare un cuore infranto? Sulla natura della relazione tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Tom Dammann (Milan Marcus) in molti avevano nutrito questo dubbio. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà finalmente la risposta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom cerca di liberarsi di Christoph

L’arrivo di Tom nella vita di Alexandra ha avuto un tempismo perfetto: a pezzi a causa del grave incidente che l’ha lasciata parzialmente sfigurata e con il cuore spezzato per via del tradimento di Christoph (Dieter Bach) con Yvonne (Tanja Lanäus), la donna ha trovato nell’affascinante giovanotto la capacità di tornare a sorridere e godersi la vita.

Ma durerà? Se Christoph sembra certo del contrario, anche Tom stesso sta iniziando a nutrire dubbi in tal senso. Sempre più preoccupato dall’evidente legame tra la sua amata e Saalfeld, l’ex chauffeur è così sprofondato in una gelosia sempre più malata, che lo porterà addirittura a simulare un incidente nella speranza di liberarsi del rivale! Purtroppo per lui, però, il suo piano si rivelerà un clamoroso autogol…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra decide di lasciare Tom

Se con il suo folle intrigo Tom sperava di riuscire a rovinare Saalfeld, incastrandolo per tentato omicidio, in realtà le cose andranno molto diversamente: complice la testimonianza di Werner (Dirk Galuba), Alexandra non solo non crederà alle accuse del fidanzato, ma inizierà a sospettare che quest’ultimo stia perdendo la testa!

Sempre più preoccupata dalla deriva del compagno, la donna si confiderà con l’unica amica rimastale – Nicole (Dionne Wudu) – nella speranza di fare chiarezza nel proprio cuore. E sarà proprio grazie alla Alves che la Schwarzbach si renderà conto di amare ancora Christoph e di non immaginarsi un futuro al fianco di Tom.

Sarà così che Alexandra deciderà di troncare la sua relazione con Dammann per evitare di trascinare la situazione troppo a lungo. Purtroppo per lei, però, lui si accorgerà in tempo delle sue intenzioni, dando inizio ad una drammatica serie di eventi… Seguici su Instagram.