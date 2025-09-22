Tempesta d’amore: Helene e Günther sposati (per finta)! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Una trama divertentissima è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore ed al centro di tutto ci sarà un finto matrimonio! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene scopre che Günther ha una fidanzata

Dopo la terribile delusione ricevuta da André Konopka (Joachim Lätsch), Helene Richter (Sabine Werner) aveva perso fiducia nell’amore. Poi, però, un incontro inaspettato ha cambiato tutto…

Come sappiamo, la donna si è infatti da poco imbattuta in Günther Sonnbichler (Johann Schuler), fratello di Alfons (Sepp Schauer) e padre di Vanessa (Jeannine Gaspár). Già uniti dall’amore per il loro comune nipotino – il piccolo Arthur – fino ad ora la Richter e Sonnbichler avevano avuto dei rapporti di semplice amicizia. Una serata in birreria, però, cambierà tutto…

Contro ogni previsione, Helene si infatti è perdutamente innamorata di Günther, che inizialmente sembrerà ricambiare l’interesse della parente. Ben presto, però, per la Richter è arrivata una doccia fredda: il suo amato è già impegnato! E le sorprese non sono finite qui…

Spiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Helene si finge sposata con Günther

Con suo grande sgomento, Helene scoprirà infatti che Günther non è stato sincero neanche con la sua fidanzata: per evitare che quest’ultima gli chiedesse una relazione seria, le ha fatto credere di essere già sposato!

Insomma, la situazione sarà tutt’altro che semplice, ma è destinata a complicarsi ulteriormente quando la donna in questione – Tonia Schiffer (Sandra Steffl) – si presenterà a sorpresa al Fürstenhof, rischiando così di smascherare le bugie del suo compagno. E a quel punto Günther dovrà correre ai ripari!

Non potendo contare sulla collaborazione di Alfons e Hildegard (Antje Hagen) – troppo preoccupati per la scomparsa di Tom (Milan Marcus) per reggergli il gioco – Günther si rivolgerà infatti a niente altri che Helene! Come? Chiedendole di fingersi sua moglie! E, a sorpresa, lei accetterà…

Sarà questo l'inizio di una storyline che ci regalerà risate assicurate a suon di fraintendimenti e di colpi di scena!