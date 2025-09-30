Tempesta d’amore: Michael ha un incidente! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Se pensavate che le freccette fossero un’attività innocua, dovrete presto ricredervi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la frenesia per l’entusiasmante torneo organizzato al Fürstenhof mieterà infatti la prima vittima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!
Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: torneo di freccette
Da qualche giorno due temi stanno tenendo banco in quel del Fürstenhof: da una parte la drammatica scomparsa di Tom Dammann (Milan Marcus) e dall’altra un tema decisamente meno scabroso… un torneo di freccette! Attirati dall’allettante premio in palio, numerosi dipendenti dell’hotel a cinque stelle si iscriveranno infatti alla competizione, dando vita ad una serie di episodi assolutamente irresistibili…
Come sappiamo, l’ambizione di accaparrarsi il primo premio porterà infatti Yvonne (Tanja Lanäus) a “sbarazzarsi” del suo amato Erik (Sven Waasner), arruolando al posto di quest’ultimo la cugina Greta (Laura Osswald) come compagna di squadra. Una decisione che porterà l’uomo a vendicarsi in modo molto particolare…
Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael ha un incidente
Dopo aver formato una nuova squadra insieme a Michael (Erich Altenkopf), Erik arriverà infatti addirittura ad assoldare la povera Ana (Soluna-Delta Kokol) come improbabile spia nella speranza di carpire i segreti della tecnica apparentemente infallibile di Greta e Yvonne. Purtroppo per lui, però, il suo piccolo intrigo verrà presto scoperto…
Non per questo, però, Klee si arrenderà! Più determinato che mai a dimostrare alla moglie di essere in grado di sconfiggerla, Erik continuerà infatti ad allenarsi incessantemente insieme a Michael. Peccato solo che, durante una partita, il medico scivolerà, cadendo malamente sul polso… e a quel punto per lui il torneo sarà finito!
Erik sarà dunque costretto al ritiro? Ebbene, la risposta è "no"! In sostituzione di Michael arriverà infatti un personaggio assolutamente insospettato, destinato ad entrare prepotentemente nella vita di Erik…