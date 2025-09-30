Tempesta d’amore: Tom, ecco il nuovo intrigo con cui incastrerà Christoph! | Anticipazioni italiane

Da settimane ormai Tom Dammann (Milan Marcus) ha un solo obiettivo: distruggere Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E per raggiungerlo è disposto a tutti! Sarà così che – dopo aver visto i suoi precedenti tentativi fallire – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’ex chauffeur elaborerà un “piano perfetto” per eliminare definitivamente il suo rivale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph paranoico

Da quando Tom Dammann è svanito nel nulla, per Christoph è iniziato un incubo. Primo indiziato per la scomparsa dell’ex chauffeur, l’albergatore ha visto la sua posizione peggiorare di giorno in giorno a causa dell’improvvisa comparsa di nuove prove a suo carico. E a quel punto i suoi nervi cederanno…

Sospettato da tutti (e dalla polizia in primis!), il tycoon sta provando in ogni modo a provare la propria innocenza. Per farlo, però, dovrà prima scoprire chi sta tentando di incastrarlo per un crimine da lui non commesso. E sarà proprio questa domanda a trarlo in inganno…

Ignaro del fatto che c’è Tom stesso dietro alle prove fabbricate ad arte contro di lui, Saalfeld si convincerà infatti di essere vittima dell’ennesimo intrigo di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), arrivando ad accusare la povera Tonia (Sandra Steffl) di essere complice di quest’ultima! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom incastra Christoph

Ebbene, fortunatamente l’equivoco verrà presto chiarito e Christoph si scuserà con la povera donna. Se il mistero dietro alla scomparsa di Tom non verrà ancora chiarito, però, col passare del tempo la colpevolezza di Saalfeld apparirà sempre meno probabile, tanto che persino la polizia inizierà ad indagare in altre direzioni. E a quel punto Dammann agirà!

Più determinato che mai a liberarsi per sempre del suo rivale in amore, il folle ex chauffeur arriverà infatti a “creare” un’arma del delitto perfetta: un candelabro con delle sue tracce di sangue… e un’impronta digitale di Christoph! Arma che farà ritrovare in riva al lago in un luogo molto frequentato. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno come pianificato (almeno inizialmente).

Sarà infatti Werner (Dirk Galuba) a trovare l’oggetto, decidendo di avvisare subito Christoph invece che la polizia! Per la disperazione di Tom, l’albergatore si preparerà dunque a distruggere il candelabro, liberandosi così dell’ennesima prova a proprio carico. Proprio quando per Dammann tutto sarà perduto, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Allertato da Katja (Isabell Stern), il commissario Meyser (Christoph Krix) si metterà sulle tracce di Christoph, cogliendo quest'ultimo in flagrante nel tentativo di distruggere la presunta arma del delitto! E a quel punto per l'albergatore saranno guai…