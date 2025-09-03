Tempesta d’amore: Tom impazzisce di gelosia per Alexandra e Christoph! E… | Anticipazioni italiane

In amore un po’ di gelosia è normale. Peccato solo che il confine tra il naturale timore di perdere la persona amata ed un’ossessione malata sia molto labile… Ne avremo la prova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, che vedranno Tom Dammann (Milan Marcus) alle prese con un delicato triangolo sentimentale che lo porterà a cadere in una pericolosa paranoia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra si riavvicina a Christoph

Quando Tom Dammann ha incontrato Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) è immediatamente rimasto stregato da quella donna così bella, forte ed intelligente. Un sentimento che non ha fatto che rafforzarsi nel tempo, specialmente quando l’imprenditrice si è aperta ad una relazione con il suo giovane spasimante. Peccato solo che nel loro rapporto si sia inserito un terzo incomodo molto pericoloso: Christoph Saalfeld (Dietrich Bach),

Ancora innamorato di Alexandra, l’albergatore è infatti più che mai determinato a riconquistare la sua amata, certa che la relazione tra quest’ultima e Tom sia un semplice fuoco di paglia. L’uomo inizierà dunque a provocare abilmente screzi e discussioni tra la Schwarzbach e Dammann, riuscendo effettivamente a provocare una frattura tra i due.

Sarà così che Alexandra inizierà a nutrire dei dubbi sulla sua effettiva compatibilità con Tom, riscoprendosi invece ancora molto in sintonia con Christoph, con cui ha un legame ormai da oltre trent’anni. Una situazione che non farà che evolvere sempre più…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom geloso di Alexandra e Christoph

Inutile dire che Tom non gradirà questi inaspettati sviluppi. Una situazione che lo porterà lentamente a prendere una direzione sempre più preoccupante: il timore di perdere Alexandra lo porterà infatti non solo a diventare sempre più geloso e possessivo, ma anche a nutrire un odio profondo nei confronti di Christoph.

Sarà in queste circostanze che quest’ultimo si preparerà a festeggiare il suo 55° compleanno e organizzerà un weekend in un hotel di lusso in Spagna, invitandovi tutta la famiglia… Alexandra inclusa! Inutile dire che la donna sarà felicissima all’idea di poter trascorrere qualche giorno spensierato, rivedendo sia Eleni (Dorothée Neff) sia Noah (Christopher Jan Busse). Peccato solo che Tom non sarà della stessa idea…

Quando Dammann scoprirà le intenzioni della fidanzata, non nasconderà infatti la propria contrarietà, convincendo la donna a promettergli di rifiutare l’invito. Problema risolto? Inutile dire che la risposta è no! Col passare del tempo la gelosia di Tom degenererà infatti sempre più in ossessione, portando i tre personaggi coinvolti a vivere un vero e proprio incubo… Seguici su Instagram.