Tempesta d’amore: Alexandra delusa da Tom, si riavvicina a Christoph! | Anticipazioni italiane

Distruggere un legame sopravvissuto per tre decenni non è così semplice. Se ne accorgeranno presto Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dietrich Bach), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroveranno improvvisamente molto vicini. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra e Tom in crisi

Dopo la traumatica esperienza vissuta a causa dell’ustione che l’ha lasciata parzialmente sfigurata e la dolorosa scoperta della “scappatella” di Christoph con Yvonne (Tanja Lanäus), Alexandra sembra aver finalmente ritrovato la serenità al fianco di Tom Dammann (Milan Marcus). La luna di miele, però, non è destinata a durare a lungo…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, tra la Schwarzbach ed il suo giovane fidanzato inizieranno infatti delle frizioni sempre più frequenti. E la causa sarà sempre la stessa: Tom non si sentirà considerato “al livello” della compagna. Una frustrazione che Christoph saprà abilmente fomentare…

Se Alexandra sembrerà cieca di fronte alle macchinazioni del suo ex, Tom comprenderà invece benissimo quanto sta accadendo ai suoi danni, iniziando così a covare un rancore sempre più profondo nei confronti del rivale. E la situazione non è destinata a migliorare!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra si riavvicina a Christoph

Dopo l’ennesima dura discussione, Tom e Alexandra proveranno a lasciarsi alle spalle la loro crisi e suggelleranno la loro riappacificazione con una serata a teatro. Peccato solo che quella che doveva essere un’occasione di unione non farà altro che sottolineare le differenze tra i due.

Lo spettacolo scelto da Dammann – “Romeo e Giulietta” – susciterà infatti in Tom e Alexandra delle reazioni opposte, che lasceranno intuire una diversa visione non solo dell’amore ma anche della vita. E non è finita qui! Quella sera stessa la Schwarzbach non riuscirà a dormire e finirà per imbattersi proprio in Christoph, con cui si confiderà, riscoprendo un affiatamento inaspettato.

Il risultato? Alexandra si renderà suo malgrado conto non solo che Tom potrebbe non essere il compagno perfetto per lei, ma anche che il proprio legame con Christoph è tutt'altro che scomparso. E sarà solo l'inizio…