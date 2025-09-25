Tempesta d’amore: Tom perde totalmente il controllo e… | Anticipazioni italiane

Si tingerà sempre più di tinte fosche la storyline incentrata su Tom Dammann (Milan Marcus). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo controverso personaggio sarà infatti protagonista di una preoccupante evoluzione verso la follia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom prova a incastrare Christoph

Dopo un inizio idilliaco, era chiaro ormai da tempo che la relazione tra Tom Dammann e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) non fosse destinata a durare. Patologicamente geloso ed insicuro, l’ex chauffeur ha infatti mostrato segnali sempre più preoccupanti, che lo hanno portato a simulare addirittura un incidente d’auto per rovinare Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E da allora la situazione è solo peggiorata…

Intuendo che la fidanzata stava per lasciarlo, Tom ha infatti giocato d’anticipo attirando Christoph in una baita per poi mettere a soqquadro il rifugio e sparire nel nulla, lasciando così intendere che Saalfeld possa avergli fatto del male. E non è finita qui! Nei prossimi giorni Dammann tenterà infatti di incastrare il “rivale” una volta per tutte, facendo ritrovare una camicia insanguinata appartenente proprio all’albergatore. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno secondo i piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom perde il senno

Come vi abbiamo anticipato, Theo (Lukas Leibe) troverà infatti l’indumento insanguinato prima della polizia e lo consegnerà a Christoph, che lo distruggerà in gran segreto nel bosco. Una scena che verrà osservata da lontano proprio da un Tom sempre più fuori controllo…

Ormai totalmente accecato dall’amore malato verso Alexandra e dall’odio profondo nei confronti di Christoph, Dammann scivolerà così in una vera e propria spirale di follia. Scopriremo infatti che l’uomo vive in un casolare isolato, dove ha creato una specie di altare in venerazione di Alexandra. E, purtroppo, Tom non si limiterà a collezionare foto e ricordi della sua amata…

Nei prossimi giorni vedremo infatti l'ex chauffeur perdere completamente la testa arrivando a commettere un crimine inaudito. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore!