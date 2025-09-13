Tempesta d’amore: Tom simula la propria morte! E inizia il suo crudele piano… | Anticipazioni italiane

Una delle trame più oscure degli ultimi anni sta per prendere ufficialmente il via! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore assisteremo infatti alla definitiva trasformazione di Tom Dammann (Milan Marcus), che perderà totalmente il senno trasformandosi in una pericolosa scheggia impazzita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra decide di lasciare Tom

La luna di miele tra Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Tom Dammann è ufficialmente finita! Dopo aver ritrovato la serenità e la spensieratezza grazie al suo giovane compagno, la bella avvocatessa sta infatti diventando sempre più insofferente di fronte alla gelosia ed alle continue lamentele di quest’ultimo. Ed i risultati non si faranno attendere…

Rendendosi conto non solo di non immaginarsi un futuro con il fidanzato, ma di essere ancora profondamente innamorata di Christoph (Dieter Bach), la donna deciderà dunque di troncare la relazione con l’ex chauffeur prima che quest’ultimo si illuda ulteriormente. Purtroppo, però, Tom intuirà le sue intenzioni e sarà pronto a tutto pur di fermarla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom simula un’aggressione

Messo in allerta dall’improvvisa freddezza della sua amata, Tom vedrà la conferma dei suoi timori quando quest’ultima gli chiederà un incontro al bar del Fürstenhof per parlare della loro relazione. E a quel punto l’uomo deciderà di agire!

Prima che Alexandra gli possa comunicare di volerlo lasciare, Dammann provocherà un piccolo incidente per costringere la sua amata ad allontanarsi e lasciare incustodito il proprio cellulare. A quel punto l’uomo invierà un messaggio a Christoph facendogli credere che la Schwarzbach lo voglia incontrare in una baita del Fürstenhof, dando inizio ad un folle intrigo…

Allontanatosi dall’hotel con una scusa, Tom si presenterà infatti alla baita dove aggredirà fisicamente Christoph. Quest’ultimo non si lascerà intimorire e farà ritorno al Fürstenhof dove racconterà l’accaduto ad Alfons (Sepp Schauer) e poi ad Alexandra stessa. Peccato solo che nel frattempo Dammann abbia messo in atto la seconda fase del suo perfido piano…

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tom scompare nel nulla

L’indomani la baita verrà infatti trovata totalmente distrutta con evidenti prove di una colluttazione e persino del sangue. Come se non bastasse, poco più lontano verrà trovato il cellulare di Tom, abbandonato nel bosco… mentre del proprietario non vi sarà alcuna traccia!

Cosa sarà successo? Inutile dire che la prima ipotesi della polizia sarà che Christoph abbia fatto del male al proprio rivale per poi fare sparire quest’ultimo… e sarà esattamente ciò che Tom sperava! Come avrete intuito, si tratta infatti di una messinscena di Dammann, che – ormai totalmente fuori controllo – spererà in questo modo di rovinare per sempre Christoph. Ci riuscirà? Per ora vi anticipiamo che siamo solo all’inizio di una storyline destinata a diventare sempre più cupa… Seguici su Instagram.