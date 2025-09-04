Tempesta d’amore: Tom scopre le bugie di Alexandra! E lei… | Anticipazioni italiane

Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) non è certo una donna che si fa dire dagli altri cosa può fare… nemmeno dal proprio compagno! Se ne accorgerà a proprie spese Tom Dammann (Milan Marcus), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto di non avere nessun controllo sulla propria amata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom geloso di Alexandra e Christoph

Dopo mesi di separazione, Alexandra sembra aver finalmente messo una pietra sopra la sua relazione con Christoph Saalfeld (Dietrich Bach) e ritrovato la felicità al fianco di Tom Dammann. Ma sarà davvero così?

Dopo una lunga luna di miele con il suo giovane fidanzato, la Schwarzbach si sta infatti rendendo sempre più conto che quest’ultimo non è il principe azzurro che credeva. Oltre ad avere gusti decisamente diversi dalla sua amata, Tom si rivelerà infatti essere patologicamente geloso. Una situazione che non farà che migliorare…

Conscio del fatto che Christoph spera ancora di riconquistare Alexandra, Tom inizierà infatti a guardare con sospetto ogni istante che la donna trascorrerà insieme al suo ex. E così, quando lei penserà di trascorrere un weekend in Spagna insieme a Saalfeld ed ai suoi figli, Dammann impazzirà di gelosia!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom affronta Alexandra

Di fronte alla reazione del fidanzato, Alexandra farà marcia indietro e prometterà di rinunciare alla mini-vacanza con Christoph. Ben presto, però, la donna si renderà conto di non avere nessuna intenzione di perdere la possibilità di rivedere Eleni (Dorothée Neff) e Noah (Christopher Jan Busse) a causa della gelosia del suo compagno…

Sarà così che la Schwarzbach tornerà sui suoi passi e deciderà di accettare l’invito di Christoph… peccato solo che non dirà nulla a Tom! E così, quando quest’ultimo scoprirà come stanno le cose, andrà su tutte le furie: non solo Alexandra non ha mantenuto la parola data, ma gli ha anche mentito!

La relazione tra Dammann e la Schwarzbach sarà dunque giunta al capolinea? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore in onda in Italia su Rete 4. Seguici su Instagram.