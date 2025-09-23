Tempesta d’amore: Tom si introduce nella stanza di Alexandra e… | Anticipazioni italiane

Cos’è successo a Tom Dammann (Milan Marcus)? Da qualche giorno, questo terribile interrogativo sta angosciando l’intero Fürstenhof. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riceveremo le prime risposte… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Tom aggredisce Christoph e scompare

Entrato in scena come un vero e proprio principe azzurro – bello, romantico e perdutamente innamorato – Tom Dammann ha presto iniziato a mostrare un lato decisamente meno affascinante…

Nelle ultime settimane, l’ex chauffeur ha dimostrato infatti di avere un attaccamento morboso ad Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) che lo ha portato non solo a soffocare la donna con continue pressioni, ma anche a perdere il controllo con il suo rivale: Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Stanca della situazione, Alexandra ha deciso di chiudere la sua relazione con Tom. Lui, però, ha intuito le sue intenzioni e ha giocato d’anticipo: dopo aver evitato la fidanzata con una scusa, ha attirato Christoph in una baita, aggredendolo verbalmente. E da quel momento di Dammann non si è più saputo nulla…

Come prevedibile, la scomparsa di Tom ha destato non poca preoccupazione al Fürstenhof, specialmente quando nella baita (trovata totalmente distrutta) verranno rinvenute tracce di sangue dell’ex chauffeur. E a quel punto la polizia inizierà ad indagare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom entra di nascosto al Fürstenhof

Come prevedibile, in cima alla lista dei sospettati ci sarà Christoph, che avrà movente e opportunità, senza poter contare su alcun alibi. Eh sì, perché l’albergatore non solo aveva già avuto più scontri in passato con Tom, ma è stato anche l’ultimo a vederlo vivo. Senza contare che entrambi amano la stessa donna…

Ma cos’è successo davvero? Ebbene, nei prossimi episodi inizieremo finalmente a scoprirlo! Mentre Christoph avrà dei flashback di quanto accaduto quella maledetta notte, scopriremo infatti che Tom non solo è vivo e vegeto… ma è anche al Fürstenhof!

In piena notte, l’ex chauffeur si introdurrà infatti di nascosto nella stanza di Alexandra per tagliare una ciocca di capelli a quest’ultima mentre la donna sarà assopita. E non sarà questo l’unico motivo della pericolosa incursione di Dammann…

Ben presto sarà infatti chiaro che l'uomo ha un doppio piano con vittime proprio Alexandra e Christoph. Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d'amore per queste puntate imperdibili!