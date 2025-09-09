Tempesta d’amore: Ana respinge Vincent! E Philipp… | Anticipazioni italiane

Una scelta difficilissima è in arrivo per Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 20^ stagione si troverà infatti a dover finalmente fare chiarezza nel suo cuore, decidendo tra due uomini che la amano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a inizio settembre su Rete 4!

Tempesta d’amore, riassunto puntate italiane: si riapre il triangolo tra Ana, Philipp e Vincent

Fino a qualche giorno fa Ana Alves sembrava destinata ad un futuro insieme a Vincent Ritter (Martin Walde) – il dolce e affascinante veterinario che la ama incondizionatamente – mentre Philipp Brandes (Robin Schick) rappresentava il cinico antagonista di questa tormentata storia d’amore. All’improvviso, però, tutto è cambiato!

Poco dopo aver portato Ana e Vincent a separarsi, Philipp si è infatti a sorpresa innamorato della ragazza, iniziando un incredibile processo di trasformazione. Trasformazione che è stata percepita anche dalla Alves.

Proprio quando quest’ultima inizierà pian piano a riavvicinarsi a Brandes, però, arriverà un nuovo colpo di scena: pentito di aver chiuso la loro relazione, Vincent chiederà ad Ana di tornare insieme! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana respinge Vincent

Spiazzata da quel passo indietro inaspettato, la Alves chiederà del tempo di riflessione al suo ex, che non potrà fare a meno di lasciarle i suoi spazi pur temendo possibili ingerenze di Philipp. Quest’ultimo, però, riuscirà ancora una volta a stupire…

Ormai sinceramente interessato alla felicità della sua amata, Brandes spingerà infatti Ana a seguire il suo cuore e tornare insieme a Vincent se è ciò che la ragazza vuole davvero!

Il risultato? Proprio le parole di Philipp faranno capire ad Ana di non essere più certa che sia davvero Vincent l’uomo giusto per lui. E così – seppur col cuore a pezzi – la Alves comunicherà al veterinario di non poter tornare insieme a lui.

E così – mentre Vincent piangerà sul suo amore perduto – Philipp inizierà a sperare di poter riconquistare Ana, decidendo di lottare per lei! Chi tra i due avrà la meglio? Seguici su Instagram.