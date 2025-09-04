Tempesta d’amore: Yvonne scopre che Caspar ha una famiglia e… | Anticipazioni italiane

Una difficile scelta attende Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio farà infatti una scoperta che la metterà di fronte ad un bivio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne legata a Caspar

Entrata in scena come personaggio eccentrico (ed un po’ egoista), Yvonne ha presto dimostrato di avere un grande cuore. Una qualità che è stata recentemente confermata grazie all’incontro della donna con un giovane in difficoltà…

Stiamo parlando di Caspar Weiss (Andreas Hagl), un ragazzino appena diciassettenne rimasto orfano di entrambi i genitori. Intenerita dalla storia del giovanotto, la Klee ha infatti preso quest’ultimo sotto la propria ala protettiva, arrivando ad ospitarlo in casa propria.

Ebbene, quella che inizialmente doveva essere una soluzione temporanea, si è trasformata in qualcosa di più: col passare del tempo anche Erik (Sven Waasner) si è infatti affezionato a Caspar, accettando di ospitare quest’ultimo in modo permanente. L’idillio “familiare”, però, sta per essere sconvolto da una scoperta inaspettata…

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Yvonne scopre che Caspar ha uno zio

Tutto inizierà quando Yvonne recupererà degli oggetti appartenuti ai genitori del suo giovane amico, incluso un diario personale del padre di quest’ultimo. Di fronte alla reticenza di Caspar a leggere le parole del genitore, la donna si offrirà di leggere gli scritti al posto del ragazzo… e sarà allora che farà un’incredibile scoperta!

Leggendo il prezioso diario, Yvonne si renderà infatti conto che Caspar non è solo al mondo, bensì ha uno zio che vive in Tailandia. Una verità che potrebbe cambiare tutto! Sarà così che la donna si troverà di fronte ad una dolorosa scelta: tacere oppure rivelare la verità e rischiare di perdere quel ragazzo che ha imparato ad amare come un figlio? Seguici su Instagram.