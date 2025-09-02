Un posto al sole: Damiano lascia la polizia? Ecco chi parlerà con lui | Anticipazioni

Un “Damiano furioso” sta per irrompere sui teleschermi di Rai 3: come vi abbiamo già anticipato, prestissimo a Un posto al sole il personaggio interpretato da Luigi Miele conoscerà l’esito del concorso per vice ispettore a cui ha partecipato, cosa che lo porterà a maturare una decisione clamorosa.

Come si era già intuito, l’esito (che a questo punto immaginiamo essere negativo) porterà Renda a voler lasciare quanto prima la Polizia: un colpo di testa che non piacerà affatto a Rosa (Daniela Ioia)… e non solo a lei!

Eh sì: l’intenzione di Damiano – una volta resa nota – scatenerà l’ira e la delusione dei suoi colleghi di lavoro, che lo consideravano facente parte della loro “famiglia”. Ciò però non basterà a far cambiare idea al nostro protagonista: chi potrebbe indurlo a una riflessione più profonda sul da farsi?

Spoiler Un posto al sole: Eduardo rivolge un accorato discorso a Damiano

Semplice: mentre saranno in corso queste vicende, Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) si troverà a Napoli con Clara (Imma Pirone) e sarà proprio l’amico d’infanzia a rivolgere a Damiano un accorato appello affinché rinunci ad abbandonare la Polizia.

Almeno Eduardo verrà ascoltato? Quel che è certo è che Damiano rifletterà meglio e intanto si renderà conto una volta di più di quanto Rosa gli voglia bene. Tutto questo mentre la crisi tra lui e Viola (Ilenia Lazzarin) apparirà sempre più profonda…