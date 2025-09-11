Un posto al sole: Eduardo avrà un’amara sorpresa, ecco quale | Anticipazioni

A Un posto al sole, nonostante il soggiorno “forzato” lontano da Napoli, non di rado nell’ultimo periodo abbiamo visto tornare in città Clara (Imma Pirone), per la felicità di Rosa (Daniela Ioia) e Manuel (Manuel D’Angelo). Nel prossimo ritorno, che avverrà tra qualche giorno, la Curcio non sarà sola: stavolta con lei rifarà capolino anche Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna), in attesa del processo.

Come avrete già notato, l’imminente rientro dei due non è stato preso molto bene da Pino (Antimo Casertano), ma questo rappresenterà il minore dei problemi. Eh sì: una volta messo piede in città, Eduardo penserà di trovare un lavoro ma a quel punto l’uomo dovrà scontrarsi con una realtà diversa da quella che aveva immaginato, perché il quartiere lo accoglierà malissimo facendogli il vuoto intorno!

E non solo! Apparirà una scritta infamante contro Eduardo, cosa che lo farà andare fuori di sé dalla rabbia: un comportamento, quello di Sabbiese, che infastidirà Pino ma anche Alberto Palladini (Maurizio Aiello), il quale – come ben sappiamo – condivide con Clara il piccolo Federico (Damiano Zangaro) ed è quindi sempre preoccupato di quello che accade intorno al bambino…

Riuscirà prima o poi Eduardo a reinserirsi nella vita del quartiere e della città? Quale sarà il futuro di questo personaggio? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.