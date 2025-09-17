Un posto al sole: Gianluca cosa nasconde? Qual è il suo malessere? | Anticipazioni

Vittorio Rossani 17 Settembre 2025

Flavio Gismondi è Gianluca Palladini a Un posto al sole (foto RAI)
Nelle puntate di Un posto al sole in onda questa settimana assisteremo al nuovo rientro di Gianluca Palladini, che dovrebbe stavolta aver chiuso con la Toscana per stabilirsi più a lungo a Napoli. Subito il personaggio interpretato da Flavio Gismondi si ritroverà coinvolto da papà Alberto (Maurizio Aiello) in un confronto con il piccolo Federico (Damiano Zangaro): un incontro che lo porterà a pensare a quanto abbia pesato l’assenza del padre nella sua infanzia.

Ma non è questo il fulcro delle vicende riservate al giovane nei prossimi giorni. In realtà inizieremo a vedere Gianluca sempre più cupo: le anticipazioni ci dicono che, negli episodi della prossima settimana, Palladini jr “continuerà a celare un malessere che lo tormenta” e ci darà l’impressione di nascondere qualcosa. Ma… cosa?

La situazione si chiarirà gradualmente nel corso delle puntate a venire, soprattutto quando Gianluca venderà un orologio che dirà essere suo. Tutto questo apparirà piuttosto strano, anche agli occhi di Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia), ma cosa c’è dietro?

Lo capiremo quando improvvisamente si paleserà Piero Baccini, l’ex amico e socio toscano, che vorrà indietro quell’orologio. Tra i due si arriverà al litigio, ma poi nella questione si intrometterà il “solito” Alberto, che farà di testa sua cercando di risolvere la questione direttamente con Piero e nei modi che più gli appartengono.

Fa bene Alberto ad "aiutare" il figlio in questo modo? Certo è che Gianluca dopo tanti anni sembra non aver recuperato alcun tipo di serenità. E i suoi lati sconosciuti non è detto che siano terminati: in quale direzione andranno le sue vicende?