Un posto al sole: Gianluca cosa nasconde? Qual è il suo malessere? | Anticipazioni

Nelle puntate di Un posto al sole in onda questa settimana assisteremo al nuovo rientro di Gianluca Palladini, che dovrebbe stavolta aver chiuso con la Toscana per stabilirsi più a lungo a Napoli. Subito il personaggio interpretato da Flavio Gismondi si ritroverà coinvolto da papà Alberto (Maurizio Aiello) in un confronto con il piccolo Federico (Damiano Zangaro): un incontro che lo porterà a pensare a quanto abbia pesato l’assenza del padre nella sua infanzia.

Ma non è questo il fulcro delle vicende riservate al giovane nei prossimi giorni. In realtà inizieremo a vedere Gianluca sempre più cupo: le anticipazioni ci dicono che, negli episodi della prossima settimana, Palladini jr “continuerà a celare un malessere che lo tormenta” e ci darà l’impressione di nascondere qualcosa. Ma… cosa?

La situazione si chiarirà gradualmente nel corso delle puntate a venire, soprattutto quando Gianluca venderà un orologio che dirà essere suo. Tutto questo apparirà piuttosto strano, anche agli occhi di Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia), ma cosa c’è dietro?

Lo capiremo quando improvvisamente si paleserà Piero Baccini, l’ex amico e socio toscano, che vorrà indietro quell’orologio. Tra i due si arriverà al litigio, ma poi nella questione si intrometterà il “solito” Alberto, che farà di testa sua cercando di risolvere la questione direttamente con Piero e nei modi che più gli appartengono.

Fa bene Alberto ad "aiutare" il figlio in questo modo? Certo è che Gianluca dopo tanti anni sembra non aver recuperato alcun tipo di serenità. E i suoi lati sconosciuti non è detto che siano terminati: in quale direzione andranno le sue vicende?