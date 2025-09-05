Un posto al sole: Gianluca vivrà un nuovo momento difficile, ecco perché | Anticipazioni

Da quando – dopo 13 anni di assenza – è tornato in scena a Un posto al sole, Gianluca Palladini è finora apparso un po’ “a intermittenza” per via dei frequenti “vai e vieni” dalla Toscana. Ma sembra che ora il personaggio interpretato da Flavio Gismondi possa trovare maggiore stabilità a Napoli, e a questo proposito una foto circolata sui social ci fa intuire che il figlio di Alberto (Maurizio Aiello) potrebbe entrare nello staff di camerieri del Caffè Vulcano.

Ma approfondiremo questo aspetto a tempo debito, per ora quel che conta è che rivedremo Gianluca subito dopo la metà di settembre. Le cose per lui, però, inizieranno in salita…

Eh sì: quando il Palladini junior tornerà a Palazzo, subito sarà coinvolto dal padre in un incontro con il fratellino Federico (Damiano Zangaro), incontro che gli farà capire quanto il consanguineo possa oggi usufruire di un papà premuroso, attento e affettuoso, tutte cose che a lui in passato sono mancate. Il pesante paragone creerà nuovi malesseri in Gianluca? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.