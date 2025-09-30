Un posto al sole: Guido e Claudia, stavolta non è come sembra! | Anticipazioni

Come già rimarcato di recente, a Un posto al sole Guido (Germano Bellavia) si è messo d’impegno per riconquistare Mariella (Antonella Prisco) che, nonostante qualche muso lungo degli amici, sembra ormai vicina a capitolare. Del resto, la Altieri ha ormai capito che l’uomo della sua vita è il Del Bue, in modo insostituibile.

Del resto, per il simpatico vigile la sbandata per Claudia Costa (Giada Desideri) sembra essere un fatto inerente al passato. E invece, per Mariella si riapriranno le porte della malinconia quando – tra pochi giorni – vedrà nuovamente Claudia e Guido intenti a parlare tra loro al Caffè Vulcano, con tanto di sguardi languidi e mani strette.

Tanto basterà per rimandare in tilt la vigilessa, che inizierà a pensare di aver creduto a un mucchio di bugie. Ma le cose staranno davvero così?

Già in un precedente post avevamo ipotizzato che stavolta ci sarebbe stato un possibile fraintendimento, e ora pare che le cose andranno davvero così. Ciò è confermato anche dal settimanale Telepiù, pronto ad assicurare che in questa occasione “la realtà è ben diversa da quel che sembra“.

Comunque sia, staremo a vedere se l’equivoco a cui stiamo per assistere produrrà nuovi problemi o verrà chiarito in tempi brevi… Seguici su Instagram.