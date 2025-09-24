Un posto al sole: Mariella vede Guido con Claudia | Anticipazioni

Se questo lieto fine ci dovesse mai essere, non sarà stato affatto facile arrivarci. A Un posto al sole, è ormai da diverso tempo che tra Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) sembra sempre esserci la giusta occasione per tornare insieme, ma – tra indecisioni sue e rimproveri degli amici (evidentemente non troppo convinti da un eventuale ritorno di fiamma) – i due restano separati. E nelle prossime puntate di Upas la situazione non migliorerà, anzi!

Presto, assisteremo a un nuovo momento che apparirà “giusto” per la pace tra i due coniugi, ma due cose tenderanno a rovinare di nuovo tutto. La prima è divertente: Mariella e Guido saranno interrotti da una sorta di S.O.S. a cui non si potrà dire di no! E così vedremo Del Bue e Altieri correre in aiuto del maggiordomo Alfredo Buccella (Mario Grazio Balzano), che verrà così salvato dalle cattiverie di Cotugno (Walter Melchionda), suo datore di lavoro.

Immaginiamo che ci sarà da ridere, cosa che invece NON succederà quando lei – risolto il “problema Alfredo” – sarà pronta a tornare con il marito. Eh sì, proprio a quel punto la vigilessa vedrà qualcosa in grado di scombinare tutti gli equilibri: Guido in compagnia di Claudia Costa (Giada Desideri)! Tanto basterà per riportare Mariella nei dubbi e nelle incertezze…

Al momento non è dato sapere i dettagli della vicenda (la sensazione è che possa trattarsi di un fraintendimento, ma vedremo…), certo è che questa visione rischierà di compromettere tutti i risultati finora raggiunti. Vi faremo sapere… Seguici su Instagram.