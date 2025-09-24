Un posto al sole: tra Rosa e Pino andrà sempre peggio | Anticipazioni

Aria di crisi in una delle relazioni sentimentali che Un posto al sole ci ha proposto nell’ultima annata. Il vento sta cambiando e Rosa Picariello (Daniela Ioia) sembra andare in un’altra direzione. Anzi, più che altro nella “solita” direzione. Ma vediamo un po’ come evolverà la faccenda…

C’è da dire che Pino (Antimo Casertano) finora si è sempre abbastanza adeguato alla situazione non troppo chiara di Rosa, ma non ce l’ha fatta ad accettare pienamente la presenza in casa della sua amata di Clara (Imma Pirone) e Eduardo (Fiorenzo Madonna), in primis per i guai giudiziari di quest’ultimo. Il fatto che Sabbiese sia un ex camorrista, infatti, ha reso alquanto titubante il postino.

Contemporaneamente, la fine della storia tra Damiano (Luigi Miele) e Viola (Ilenia Lazzarin) ha fatto sì che Rosa ricominciasse a farsi troppi film, e qualche bacio di passaggio con l’ex non ha fatto altro che rinverdire l’attaccamento della nostra protagonista al bel poliziotto.

Insomma, il "magic moment" con Pino sembra essere passato. I due si lasceranno? Per ora le ultime anticipazioni ci fanno intuire che tra di loro potrebbe essere arrivato l'ultimo atto, ma staremo a vedere. Contemporaneamente, la difficoltà di Eduardo di reinserirsi nella vita napoletana diventerà fonte di preoccupazione sia per Rosa che per Damiano, e chissà che tale circostanza non possa tornare a unirli…