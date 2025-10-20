Alihan salva Zeynep da Dündar! | Forbidden fruit anticipazioni

La furia di Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca) attende Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. La ragazza vivrà infatti una bruttissima serata a causa del suo ex fidanzato, ma fortunatamente l’amato Alihan Taşdemir (Onur Tuna) riuscirà a salvarla…

Forbidden Fruit, news: Dündar rapisce Zeynep e la obbliga a sposarlo!

La storyline si complicherà quando Zeynep lascerà Dündar nel giorno delle loro nozze per correre in aeroporto da Alihan, in procinto di partire per l’America. Visto che si sentirà profondamente umiliato, Çelikkan non sopporterà tale colpo e dopo alcuni giorni, con l’aiuto dell’amico Kurban (Tolga Sala), rapirà Zeynep e la porterà in una villa che appartiene alla sua famiglia.

Nel momento in cui Dündar minaccerà di fare del male non solo ad Alihan ma anche alla madre Asuman (Melisa Doğu), tenuta in trappola da un uomo armato, Zeynep alla fine sceglierà di non inasprire ulteriormente la situazione e, seppur forzata, farà ciò che l’ormai ex fidanzato le dirà e diventerà sua moglie al termine di una cerimonia organizzata nei minimi dettagli dall’uomo. La tensione non si fermerà però qui visto che, una volta diventato suo marito, Dündar sembrerà intenzionato a consumare subito il matrimonio…

Eh sì: possiamo anticiparvi che Dündar porterà Zeynep in una camera, dove sarà stato preparato un letto con dei petali rossi, e le dirà che è arrivata l’ora di fare quello che sono soliti fare due novelli sposi. Çelikkan comincerà dunque a sbottonarsi la camicia, con Zeynep preoccupata all’idea di stare per essere, di fatto, violentata dal “marito”.

Fortunatamente, in quella situazione potenzialmente pericolosa, Zeynep dirà a Dündar, ormai sempre più folle, che non vuole che i loro figli, un giorno, sappiano cosa sia davvero successo nella loro prima notte di nozze insieme. Zeynep prometterà dunque a Dündar di non lasciarlo e, mostrandosi dolce e comprensiva, riuscirà a farlo desistere dall’idea di forzarla ad andare a letto con lui. Subito dopo, Çelikkan lascerà dunque la stanza, dando modo a Zeynep di pensare a come reagire…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan salva Zeynep dalle grinfie di Dündar!

Entrando nello specifico, Zeynep chiederà a Kurban di poter andare in bagno e, dopo averlo allontanato con una scusa, spruzzerà una boccetta di detersivo negli occhi di Dündar nel disperato tentativo di fuggire dalla villa. Nel frattempo, Alihan inizierà a chiedersi dove sia finita Zeynep e scoprirà che Asuman non è stata ricoverata in ospedale, come invece la fidanzata gli ha detto al telefono mentre veniva minacciata da Çelikkan.

A quel punto, Alihan avrà il sentore che sia successo qualcosa di grave a Zeynep e si precipiterà a casa sua, dove trarrà in salvo Asuman con l’aiuto di Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz). Taşdemir capirà dunque che dietro tutto quanto c’è Dündar ed andrà dal padre dell’uomo, il quale si renderà disponibile e capirà che probabilmente il figlio ha portato Zeynep nella villa che non sono soliti utilizzare.

Una pista che si rivelerà esatta: Alihan e il Çelikkan Senior arriveranno sul posto giusto in tempo per impedire a Dündar di fare del male a Zeynep, portandola in salvo. La terribile serata si concluderà quando il padre di Dündar prometterà di mandare l'erede fuori città, per evitare di ricorrere alla polizia, e di far annullare quanto prima il matrimonio. Ma l'ennesima "tragedia" che effetto avrà sull'animo sensibile di Zeynep?