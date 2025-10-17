Dündar rapisce Zeynep e la obbliga a sposarlo | Forbidden fruit anticipazioni

Il mondo delle soap è pieno di personaggi folli. Sotto quest’aspetto non fa eccezione nemmeno Forbidden Fruit. Tra qualche settimana, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) si troverà infatti ad avere a che fare con l’ira dell’ormai ex fidanzato Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca), il quale non esiterà a rapirla per costringerla a sposarlo.

Forbidden Fruit, news: Zeynep abbandona Dündar il giorno delle nozze

Tutto partirà il giorno delle nozze tra Dündar e Zeynep. Quest’ultima, quando ormai sarà ad un passo dall’altare, capirà che non potrà mai smettere di pensare ad Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e, senza pensare minimamente alle conseguenze, correrà in aeroporto per impedire all’imprenditore di trasferirsi in America.

Con questa mossa, Zeynep riprenderà dunque a tutti gli effetti la relazione con Alihan dal punto nel quale l’aveva lasciata. E lo farà sotto gli occhi attoniti di Dündar, che lascerà la sala del ricevimento per seguirla e vedrà, al fianco del fidato Kurban (Tolga Sala), il ricongiungimento della coppia. Un modo di fare, quello della Yilmaz, che umilierà profondamente Dündar, soprattutto quando la madre comincerà a stare male per ciò che è accaduto al matrimonio e il padre non farà altro che sottolineargli che ha completamente disonorato la loro famiglia.

Forbidden Fruit, trame: Dündar rapisce Zeynep!

In tal senso, c’è da dire che, almeno inizialmente, Zeynep eviterà qualsiasi tipo di confronto con Dündar, anche perché sentirà di stare dalla parte del torto (anche se in fondo ha semplicemente dato ascolto ai suoi sentimenti). Tuttavia, la ragazza capirà che è necessario chiedere perdono all’uomo quando incontrerà il mancato suocero alla holding Argun intento a lamentarsi con Halit (Talat Bulut) per quello che è accaduto.

Proprio per questo, Zeynep non esiterà a salire nell’auto di Dündar quando quest’ultimo si presenterà in azienda per chiederle di poterle parlare. A metà strada, l’uomo comincerà però a farsi minaccioso e, oltre a prenderle il cellulare, farà sapere a Zeynep che intende farle rispettare tutte le promesse che gli aveva fatto in precedenza. E, per dimostrarle che non sta giocando, Dündar consentirà a Zeynep di videochiamare la madre Asuman (Melisa Doğu), in quel momento in compagnia di uno dei suoi uomini intento a puntarle una pistola alla tempia

Forbidden Fruit, spoiler: il matrimonio forzato tra Dündar e Zeynep

Una volta che verrà portata in una casa fuori città, Zeynep scoprirà dunque che Dündar intende obbligarla a diventare sua moglie, a qualsiasi costo. Pur di non assecondare l’uomo nel suo folle desiderio, la Yilmaz tenterà pure di puntare un’arma contro Çelikkan dopo averlo disarmato, ma alla fine ad avere la meglio sarà il folle rivenditore di automobili.

E così, saltata la cerimonia dell’hennè, Dündar forzerà Zeynep a indossare un abito da sposa, asserendo che l’officiante li sta ormai aspettando da troppo tempo. Presa dalla paura che l’uomo possa fare del male a Asuman, ma anche a Alihan e Yildiz (Eda Ece), Zeynep non opporrà dunque resistenza e, all’interno di una tesissima cerimonia alla presenza di Kurban e di altri scagnozzi come testimoni, diventerà la moglie di Dündar.

Il peggio dovrà però ancora venire quando, visto che è diventato suo marito, Dündar vorrà anche "consumare" il loro matrimonio…