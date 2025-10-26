Ana capisce di amare Philipp e prende una decisione shock! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Ana ama ancora Philipp

Si dice che al cuor non si comanda… e Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 20^ stagione si renderà infatti conto che cancellare i suoi sentimenti per Philipp Brandes (Robin Schick) è tutt’altro che semplice… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana respinge Philipp

Dopo aver sognato per tutta la vita di diventare un giorno la compagna di Philipp, Ana non poteva credere che il suo sogno si fosse davvero realizzato. Purtroppo, però, l’illusione è durata poco! Poco dopo il suo fidanzamento ufficiale con Brandes, infatti, la Alves ha scoperto gli intrighi commessi da quest’ultimo ai suoi danni. E a quel punto il mondo le è crollato addosso…

Comprensibilmente sconvolta, la ragazza ha chiuso ogni rapporto col suo (ormai ex) promesso sposo, respingendo al mittente i tentativi dell’uomo di convincerla di essersi sinceramente innamorato di lei. Ma quello con Philipp sarà davvero un capitolo chiuso?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana capisce di amare Philipp

Confusa e mortificata, Ana troverà ancora una volta un valido sostegno in Vincent (Martin Walde), che le fornirà una spalla su cui piangere controllando i propri sentimenti per la ragazza. E sarà proprio il veterinario a portare la ragazza ad interrogarsi sulla natura dei suoi sentimenti per Philipp…

Se Vincent sarà convinto che Ana si sia sentita attratta da Philipp a causa del fatto che quest’ultimo le salvò la vita anni addietro, la ragazza si renderà presto conto che le cose non stanno così: grazie ad un sogno rivelatore, la Alves capirà infatti che ciò che la lega a Brandes è vero amore! E ora?

Certa di non poter più tornare insieme ad un uomo capace di simili meschinerie, Ana sentirà di doversi proteggere dai propri sentimenti. E così – pur di non doversi imbattere ogni giorno in Philipp – prenderà una decisione inaspettata: dare le dimissioni e lasciare il Fürstenhof! Andrà fino in fondo? Seguici su Instagram.