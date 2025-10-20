Philipp alla riconquista di Ana! E lei… | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Philipp rivuole Ana

Una battaglia apparentemente senza speranza sta per iniziare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo aver finalmente confessato i propri crimini ad Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), Philipp Brandes (Robin Schick) tenterà infatti disperatamente di rimediare ai propri errori… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Philipp confessa tutto ad Ana

Gli intrighi orditi da Philipp contro Ana e Vincent (Martin Walde) sono assolutamente imperdonabili… ed il ragazzo lo sa bene! Non c’è dunque da stupirsi se – quando si è sinceramente innamorato della Alves – ha tentato in ogni modo di evitare che le sue azioni passate venissero alla luce. Purtroppo per lui, però, la verità trova sempre un modo per riaffiorare…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, tra qualche giorno Natalie Junghans (Teresa Klamert) confesserà infatti finalmente tutta la verità a Vincent, permettendo così a quest’ultimo di smascherare il rivale in amore davanti ad Ana. E a quel punto Philipp non vedrà altra scelta se non confessare alla fidanzata tutta la verità…

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Philipp chiede perdono ad Ana

Inutile dire che la povera ragazza resterà devastata dalla scoperta che l’uomo che stava per sposare l’ha ingannata solo per avidità e prenderà le distanze, trovando confronto tra le braccia di sua madre Nicole (Dionne Wudu), che si trasferirà temporaneamente da lei.

E Philipp? Se tutti si aspetteranno che il giovanotto sparisca dal Fürstenhof senza farsi più vedere, lui sarà di tutt’altro avviso: ormai certo che Ana sia la donna della sua vita, deciderà infatti di lottare per lei, arrivando a presentarsi a casa sua per fare appello al loro amore. Ma basterà?

Per ora vi anticipiamo che il triangolo tra Ana, Philipp e Vincent è tutt'altro che concluso…