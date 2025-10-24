Ana decide di rinunciare all’eredità! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: difficile decisione per Ana

Chi non ha mai sognato di diventare ricco senza sforzo? Sicuramente non Ana Alves (Soluna-Delta Kokol)! Spiazzata dall’eredità ricevuta da Wilma (Birgit Koch), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della 20^ stagione prenderà infatti una decisione sofferta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Ana terrorizzata dalla ricchezza

Dopo una vita all’insegna delle difficoltà economiche, Ana non si sarebbe mai immaginata di diventare un giorno milionaria. Non c’è dunque da stupirsi se – quando nelle prossime puntate riceverà finalmente l’ingente bonifico con i lasciti della generosa Wilma – la ragazza andrà nel panico…

Sopraffatta dalla situazione, la Alves inizierà infatti a diventare estremamente sospettosa di chiunque le stia intorno, arrivando addirittura ad accusare la povera Katja (Isabell Stern) di esserle amica solo per poter poi approfittare dei suoi soldi! E sarà proprio l’incidente con la sommelière a far scattare qualcosa nella ragazza…

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Ana vuole rinunciare ai soldi

Rendendosi conto di aver fatto un torto alla Saalfeld, Ana resterà segnata dall’accaduto, rendendosi conto di essere diventata ormai paranoica dopo la scoperta degli intrighi di Philipp (Robin Schick). Disperata, la ragazza cercherà dunque conforto tra le braccia della madre Nicole (Dionne Wudu), confidando a quest’ultima di non essere più capace di fidarsi di nessuno e di temere di essere condannata ad una vita in solitudine.

Il risultato? Ormai convinta che il suo immenso patrimonio non le permetterebbe di avere delle normali relazioni sentimentali né di amicizia, Ana prenderà in considerazione l’idea di rinunciare all’eredità di Wilma! Riuscirà Nicole a dissuaderla? Seguici su Instagram.