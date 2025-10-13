Asuman accoltella Mustafa! | Forbidden fruit anticipazioni

L’arrivo improvviso di Mustafa Yilmaz (Haktan Pak), il padre di Yildiz (Eda Ece), non passerà inosservato ai fan di Forbidden Fruit. Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Asuman (Melisa Doğu) accoltellerà l’ex marito nel momento in cui rappresenterà una vera e propria minaccia per la sua incolumità e quella delle due figlie…

Forbidden Fruit, news: ecco chi è Mustafa

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Mustafa ritornerà in libertà dopo essere stato tantissimi anni in prigione. A quel punto, l’uomo cercherà di mettersi immediatamente in contatto con la sua famiglia, ma non avrà alcun dettaglio sul domicilio di Asuman a Bursa. Grazie alle sue conoscenze, Mustafa riuscirà però a scoprire presto dove si trova l’ex moglie e si presenterà alla porta del suo lussuosissimo appartamento.

Con un modo di fare piuttosto minaccioso, Mustafa aggredirà subito Asuman, tant’è che cercherà di strangolarla, ma poi ritornerà sui suoi passi perché vorrà sapere dove si trova la figlia Yildiz. Come se non bastasse, attraverso tale scontro, emergerà che invece Zeynep (Sevda Erginci) non è la figlia dell’ex galeotto, visto che parlerà di lei come la “ragazza che Asuman ha partorito da un altro uomo“.

Forbidden Fruit, trame: Asuman mette in vendita la casa

In ogni caso, dato che Asuman si rifiuterà di dargli le risposte che cerca su Yildiz, limitandosi a specificare che risiede a Istanbul, Mustafa concederà alla donna due giorni di tempo per procurarsi un’ingente somma di denaro. Dato che verrà messa letteralmente con le spalle al muro, Asuman penserà di mettere in vendita la sua casa, ma tutto quanto verrà scoperto da Halit Argun (Talat Bolut), che gliel’avrà regalata su richiesta di Yildiz.

Viste le successive domande della figlia a riguardo, Asuman mentirà a Yildiz, facendole sapere che ha contratto un grosso debito di gioco. Un diversivo che, però, non le servirà a nulla: nessuno si interesserà infatti alla casa e, dopo quarantotto ore, Asuman avrà nuovamente a che fare con l’ira del minaccioso Mustafa.

Forbidden Fruit, spoiler: Mustafa accoltellato da Asuman!

Durante lo scontro che si verrà a creare, Mustafa finirà dunque per trovare una foto del matrimonio tra Yildiz e Halit, scoprendo così che la sua unica figlia ha sposato un uomo addirittura più grande di lui. Stanca di sottostare ai ricatti dell’ex, Asuman si farà quindi coraggio e accoltellerà Mustafa. In preda al panico, la donna telefonerà quindi a Yildiz che, insieme a Halit, si precipiterà a Bursa con l’aereo privato della holding Argun.

Così facendo, Yildiz scoprirà che Asuman le ha mentito per tutta la vita, visto che credeva che il padre Mustafa fosse morto in Iraq, quando era soltanto una bambina. Delusa, anche quando Asuman specificherà che le ha mentito solo per non dirle che l’uomo fosse un assassino, Yildiz intimerà però a Asuman di non raccontare nulla – almeno per ora – a Zeynep, dato il suo matrimonio sempre più vicino con Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca).

Un ordine al quale Asuman non opporrà resistenza, anche perché, dai dialoghi, sarà chiaro che Yildiz ignora che Mustafa è soltanto suo padre e non anche quello di Zeynep…