Asuman mette in vendita la casa ma… | Forbidden fruit anticipazioni

Il ritorno improvviso dell’ex marito Mustafa Yılmaz (Haktan Pak) preoccuperà tantissimo Asuman (Melisa Doğu). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la madre di Yildiz (Eda Ece) e Zeynep (Sevda Erginci) metterà in vendita la sua casa per liberarsi dell’uomo, ma non tutto andrà esattamente secondo i suoi piani…

Forbidden Fruit, news: Mustafa tenta di strangolare Asuman

Tutto partirà quando Mustafa verrà rilasciato dopo diversi anni trascorsi in prigione. Come prima cosa, l’ormai ex galeotto cercherà quindi di mettersi in contatto con Asuman e scoprirà sia che è diventata una donna apparentemente ricca e sia che si è trasferita in una grandissima casa a Bursa.

Grazie ai suoi agganci, Mustafa non farà dunque fatica a trovare la nuova residenza dell’ex moglie e, appena se la ritroverà davanti, comincerà a strangolarla. L’obiettivo del Yilmaz Senior sarà infatti quello di riabbracciare la figlia Yildiz, visto che un dialogo successivo chiarirà subito che non è anche il padre di Zeynep. Un tradimento, quello commesso da Asuman, che Mustafa non ha mai perdonato, dato che sottolineerà di essere disposto a uccidere “la figlia che hai avuto da un altro uomo” per ritrovare la sua.

Forbidden Fruit, spoiler: Asuman mette in vendita la sua casa

Ovviamente, dato che temerà per la sua incolumità, Asuman svelerà subito a Mustafa che Yildiz si trova a Istanbul. A quel punto, l’uomo mollerà la presa ed eviterà di uccidere Asuman, ma al tempo stesso le ricorderà che tornerà presto a farle visita per riavere indietro tutti i soldi che gli deve.

Spaventata da questa nuova minaccia, Asuman non troverà dunque altra soluzione se non quella di vendere la lussuosissima casa che Halit Argun (Talat Bulut) ha comprato per lei su richiesta di Yildiz. Una risoluzione della faccenda che non passerà inosservata all’imprenditore, prontamente contattato dall’agente immobiliare appena Asuman darà l’ordine di procedere con la vendita…

Forbidden Fruit, trame: Yildiz cerca di capire cosa sia successo alla madre

E così, mentre coinvolgerà l’ex marito Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) per cercare di farlo divorziare da Zehra (Şafak Pekdemir) e costringerlo a lasciare Istanbul, Yildiz verrà informata da Halit circa il proposito della madre di vendere casa. Spronata dall’Argun Senior, la Yilmaz tenterà dunque di capire che cosa starà succedendo ad Asuman… ma quale sarà la risposta della madre?

Possiamo anticiparvi che, almeno per ora, Asuman sceglierà di non raccontare a Yildiz del ritorno improvviso di Mustafa e si limiterà a dirle che ha contratto un grosso debito di gioco, motivo per il quale ha bisogno di una certa liquidità. Ma fino a quando potrà andare avanti tale menzogna? Seguici su Instagram.