Hope lascia Carter, torna da Liam? | Beautiful anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful è giunta al capolinea la relazione tra Carter Walton e Hope Logan: la storia, nata in occasione della scalata ostile da parte della coppia al controllo della Forrester Creations, è stata poi di fatto relegata nell’ombra da quando quella promettente trama è stata chiusa precocemente e in modo quasi del tutto pacifico, senza impattare in modo sostanziale negli equilibri della soap opera.

L’avvocato ha stracciato i documenti che aveva fatto firmare a Ridge e Steffy Forrester, con i quali, inconsapevolmente, i due assegnavano il controllo esecutivo al loro uomo di fiducia. E, per questo gesto, Carter era potuto restare in azienda.

Beautiful, anticipazioni americane: Carter vuole sposare Hope ma…

Hope, sebbene un’iniziale cacciata, era poi stata riammessa nella casa di moda, sebbene la sua Hope For The Future fosse stata cancellata. La linea, in fondo, era in perdita da mesi e, inizialmente, anche lo stesso Carter si era detto del parere che dovesse essere sospesa, salvo poi ritoccare le proiezioni con dati più favorevoli una volta scattato l’innamoramento per la figlia di Brooke.

Ora che di mesi ne sono passati, che Ridge e Brooke sono tornati insieme e che Hope sembra aver ricucito i rapporti con i Forrester, per Carter è sembrato il momento propizio per proporre una resurrezione della Hope For The Future. Proposta che Ridge ha accolto, convinto dall’arringa dell’amico. Carter, così, ha immediatamente informato della notizia la sua fidanzata, cogliendo l’occasione per proporre di coronare il momento con delle fulminee nozze.

Beautiful, trame americane: tra Hope Logan e Carter Walton è finita!

A quel punto, però, è arrivata la doccia fredda: di fronte all’avventata mossa di Carter, Hope non ha potuto più nascondere i propri dubbi, manifestando al fidanzato l’amore mai dimenticato per Liam Spencer e riscoperto nell’ultimo periodo. La giovane Logan non se l’è sentita di continuare a fingere che l’ex marito non sia più nei propri pensieri e, sebbene tristemente, Carter non ha insistito, capendo di non poter competere con un amore di così vecchia data e che, soprattutto, può contare su una famiglia che lui con Hope non ha mai avuto.

E intanto, neanche a farlo apposta, la piccola Beth Spencer, cogliendo un’aria diversa tra i propri genitori, non è stata affatto timida nell’esprimere loro il desiderio di vederli tornare insieme. Per quanto Carter le stia simpatico, non può competere con Liam e Hope uniti di nuovo come coppia. E così la figlia di Brooke, sfilato dal dito l’anello di fidanzamento, si è presentata da Liam, intento a preparare la figlia per la serata di ballo padri e figlie. I due, dunque, torneranno davvero insieme? La strada sembra proprio quella!

Beautiful, news americane: chi consolerà Carter?

Per quanto riguarda Carter, l'uomo, sconsolato e convinto di essere destinato sempre alla sfortuna in amore, potrebbe farsi consolare da Daphne Rose: l'esperta creatrice di profumi, infatti, non lo ha mai dimenticato e potrebbe offrirgli quell'amore duraturo che, per ora, l'avvocato non è mai riuscito ad avere…