Ceyda trova un nuovo lavoro per Enver | La forza di una donna anticipazioni

Se c’è una cosa che Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) non sa proprio fare è arrendersi. Non a caso, nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, l’ormai ex cantante farà di tutto per farsi perdonare da Hatice (Bennu Yıldırımlar), persino trovare un lavoro più sicuro per le cagionevoli condizioni di salute di Enver Sarikadi (Serif Erol). Vediamo insieme di che cosa si tratta…

La Forza di una Donna, news: Hatice ai ferri corti con Ceyda, ecco perché

Come già anticipato, il rapporto tra Ceyda e Hatice comincerà ad incrinarsi quando Emre Yazici (Ahmet Rıfat Şungar), il proprietario della caffetteria nella quale lavorano entrambe, inizierà a mostrare un interesse sentimentale per Şirin (Seray Kaya). Certa fino a quell’istante che potesse scoccare nuovamente la scintilla tra lei e l’uomo, tra l’altro padre naturale del figlio Arda (di cui ignora l’esistenza), Ceyda farà fatica a nascondere la sua gelosia verso Emre.

Non a caso, in più di un’occasione, Ceyda non potrà fare a meno di mettere in guardia Emre sul conto di Şirin, non spiegandogli però chiaramente per quale ragione debba stare lontano dalla ragazza. Alcuni di questi discorsi verranno però origliati per caso da Hatice, che si offenderà con Ceyda per il modo “colorito” in cui ha parlato ad un estraneo della figlia, etichettandola come un demonio e una psicopatica.

La Forza di una Donna, trame: il lavoro di Enver impensierisce Hatice

Nel frattempo, oltre al litigio con Ceyda, Hatice dovrà fare i conti con una bugia che Emre le avrà raccontato. Grazie ad un’amica, la Sarikadi scoprirà infatti che il marito non lavora in uno studio dentistico, ma in una bancarella di frutta e verdura. Anche se lo perdonerà per la menzogna, comprendendo di aver accettato tale impiego per il benessere della famiglia, Hatice penserà in continuazione che, dati i problemi di cuore, Enver non può di certo svolgere a lungo una professione così faticosa.

Nel giro di poco tempo, Enver intuirà dunque che Hatice si sta preoccupando tantissimo per lui e, visto che il lavoro di Hatice nella caffetteria di Emre sarà giustamente remunerato, si licenzierà dalla bancarella. Quella sera stessa, Ceyda lo sorprenderà dunque con una nuova proposta di lavoro…

La Forza di una Donna, spoiler: Ceyda trova un nuovo lavoro per Enver!

Durante una passeggiata nel quartiere di Tarlabaşı, lo sguardo di Ceyda si soffermerà sul bar di Arif (Feyyaz Duman) e Yusuf Kara (Yaşar Üzer), ormai chiuso da diversi giorni per via della reclusione in carcere dei due uomini. Certa che quel lavoro sia decisamente più leggero rispetto a quello nella bancarella di frutta e verdura, Ceyda si presenterà a casa Sarikadi per proporre ad Enver di prendere la gestione dell’attività di ristorazione dei Kara finché non dimostreranno la loro innocenza.

L'idea piacerà tantissimo a Enver e troverà il beneplacito anche di Hatice, anche perché il marito, coi suoi sforzi, potrà anche evitare che il bar di Yusuf e Arif fallisca. Ma tale idea andrà davvero in porto e, soprattutto, Ceyda riuscirà a farsi perdonare da Hatice grazie alla sua "trovata"?