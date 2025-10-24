Christoph salva Alexandra in extremis! | Tempesta d’amore, anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: la liberazione di Alexandra

L’incubo di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sta finalmente per finire! Dopo giorni di angoscia, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella imprenditrice verrà infatti finalmente salvata proprio dall’uomo che ama.. Ecco dunque cosa accadrà presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph ha una visione

Da settimane ormai Tom Dammann (Milan Marcus) sta monopolizzando l’attenzione, facendo sprofondare tutta Bichlheim in uno stato di terrore e angoscia. Ossessionato dal mito di Romeo e Giulietta, il folle ex chauffeur ha infatti prima tentato di eliminare il suo rivale in amore e poi pianificato un drammatico omicidio-suicidio per se stesso e Alexandra. Fortunatamente, però, Christoph (Dieter Bach) interverrà!

Dopo aver permesso l’arresto di Tom, l’albergatore si metterà infatti alla disperata ricerca di Alexandra nella speranza di riuscire a trovare quest’ultima in tempo. E sarà proprio la sua amata a dargli un indizio che si rivelerà decisivo, apparendogli in sogno…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph salva Alexandra

Convinto che la sua esperienza onirica sia stato un messaggio che la fidanzata ha tentato di mandargli, Christoph racconterà a Werner (Dirk Galuba) e Valentina (Aylin Ravanayr) come nel suo sogno la Schwarzbach gli abbia messo in mano una perla. Ma cosa significherà?

Determinati a scoprirlo, i tre Saalfeld si precipiteranno nel bosco seguendo le ultime tracce di Tom… e sarà proprio qui che rinverranno delle perle! Rendendosi conto che Alexandra ha lasciato loro una traccia mentre veniva trascinata via dal suo rapitore, i tre seguiranno dunque il sentiero, giungendo fino al casolare dove la donna è rinchiusa. Sarà troppo tardi?

Ebbene, fortunatamente la risposta è “no”! Benché debolissima a causa del sangue perso e del lungo digiuno, Alexandra sarà infatti ancora in vita e verrà ricoverata in ospedale, dove si rimetterà velocemente. E a quel punto per lei inizierà un nuovo capitolo… Seguici su Instagram.