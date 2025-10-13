Tempesta d’amore: Alexandra scopre il macabro piano di Tom! Ecco qual è… | Anticipazioni italiane

Fino a dove è capace di spingersi Tom Dammann (Milan Marcus)? Lo scopriremo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore quando emergerà finalmente quale diabolico piano l’uomo ha in serbo per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Alexandra prigioniera di Tom

Da settimane ormai Tom Dammann trama nell’ombra nella speranza di liberarsi definitivamente del suo grande rivale – Christoph Saalfeld (Dietrich Adam) – e legare per sempre a sé Alexandra. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno come pianificato…

Smascherato grazie ad un video di sorveglianza e alla coraggiosa testimonianza della prozia Hildegard (Antje Hagen), Tom dovrà infatti assistere non solo alla scarcerazione del suo odiato nemico, ma anche ad un bacio tra quest’ultimo e la “sua” Alexandra. E a quel punto l’ex chauffeur perderà completamente il senno…

Determinato a riprendersi la donna che ama, Dammann rapirà dunque quest’ultima con un’audace azione per poi rinchiuderla in un casolare abbandonato. E a quel punto per Alexandra inizierà un incubo senza precedenti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Tom vuole uccidere Alexandra

Sconvolta da quanto grave sia lo stato di follia in cui il suo ex è caduto, la Schwarzbach tenterà prima di fuggire e poi – rendendosi conto di non avere chance – di manipolare Tom facendogli credere di amarlo e di essere pronta a tornare con lui. Tutto, però, sarà inutile…

Nonostante i tentativi della donna di farlo tornare in sé, Dammann avrà infatti ormai in mente un piano ben preciso: ossessionato dalla storia di Romeo e Giulietta, l’uomo vuole infatti uccidere Alexandra per poi “unirsi a lei nella morte”.

E così, quando la Schwarzbach si troverà ammanettata ad un altare sacrificale con tanto di candele e petali di rosa, capirà che la sua fine è vicina… Tom verrà fermato prima che possa portare a termine il suo macabro piano?