Zeynep sta per sposare Dündar ma fugge da Alihan! | Forbidden fruit anticipazioni

Non si può fuggire a lungo dai propri sentimenti, anche se si sta per sposare un altro uomo. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) capirà che non può stare lontana dal suo amato Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e manderà a monte all’ultimo istante le sue nozze con il losco Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca). Una scelta che innescherà diverse dinamiche…

Forbidden Fruit, news: Zeynep chiede a Dündar di sposarla

La trama si complicherà a causa di un grosso equivoco: Zeynep crederà infatti che Alihan sia stato a letto con Ender Çelebi (Şevval Sam) e cercherà ad ogni costo di voltare pagina. Proprio per questo, senza pensare alle conseguenze, chiederà con successo al corteggiatore Dündar di diventare suo marito, pur specificandogli in più di un’occasione di essere ancora innamorata di lui.

Convinto erroneamente del fatto che, col tempo, riuscirà a conquistarla, Dündar di butterà a capofitto nei preparativi del suo matrimonio con Zeynep, che dal canto suo darà invece l’impressione di volersi sposare soltanto per dimenticare il più in fretta possibile Alihan. Un dubbio che diventerà sempre più lecito quando, una volta firmato il divorzio da Ender, Alihan comunicherà alla Yilmaz che intende trasferirsi in America…

Forbidden Fruit, trame: Yildiz dice una cosa importante a Zeynep; ecco quale

Da un lato Zeynep sembrerà accettare l’idea che Alihan si allontani per sempre da lei, anche perché non troverà il coraggio per mandare a monte le nozze ormai imminenti con Dündar. Dall’altro, la faccenda avrà una grossa svolta quando, origliando un dialogo con Caner (Barış Aytaç), Yildiz (Eda Ece) scoprirà che Ender ha approfittato di un’ubriacatura di Alihan per scattare delle foto compromettenti a letto e fargli credere che fossero stati insieme.

A quel punto, Yildiz si precipiterà da Zeynep a raccontarle tutta la verità, ma ormai mancheranno pochissime ore alle nozze con Dündar, programmate tra l’altro nel giorno della partenza di Alihan per l’America.

Forbidden Fruit, spoiler: Zeynep sta per sposare Dündar ma fugge da Alihan!

Attenzione dunque a quello che succederà il giorno del matrimonio. Possiamo anticiparvi che, poco prima di recarsi in aeroporto, Alihan andrà da Zeynep e la vedrà con l’abito da sposa indosso. Nonostante ciò, dopo essersi preoccupato di non farsi vedere da nessuno, Taşdemir saluterà la Yilmaz e le augurerà buona fortuna, lasciandole intendere che però non ha mai smesso di amarla.

Un modo di fare, quello di Alihan, che spingerà Zeynep a lasciare il luogo della cerimonia, ancora vestita da sposa, per correre da Alihan e impedirgli di partire. Una corsa contro il tempo che, fortunatamente, si rivelerà fortunata per Zeynep: alla fine la nostra protagonista raggiungerà Alihan, che a sua volta sarà sceso dall’aereo, dopo l’imbarco, nella speranza di incontrarla.

Zeynep e Alihan faranno dunque pace sotto gli occhi increduli di Dündar, sulle tracce della donna subito dopo la fuga. Inaspettatamente, l’uomo sceglierà però di non farsi vedere dai due “piccioncini” e lascerà l’aeroporto senza fare alcuna scenata. Ma ci sarà davvero da fidarsi di lui? Seguici su Instagram.