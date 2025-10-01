Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz organizza una trappola per Kemal ma…

In che modo ci si può liberare di uno scomodo ex? È molto semplice: tendendogli una trappola. È questa la strampalata idea che verrà in mente a Yildiz Yilmaz (Eda Eca) nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit. La giovane moglie di Halit Argun (Talat Bulut) si porrà infatti come obiettivo principale quello di neutralizzare Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), ormai diventato a tutti gli effetti il marito della “figliastra” Zehra Argun (Şafak Pekdemir)…

Forbidden Fruit, news: Kemal è sempre più insistente con Yildiz

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Kemal continuerà a corteggiare l’ex moglie Yildiz, pur essendosi sposato da pochissimo con Zehra. Proprio per questo, l’uomo approfitterà della ristrutturazione della sua lussuosissima casa, voluta da Zehra, per trasferirsi momentaneamente dal suocero Halit e vivere dunque sotto lo stesso tetto di Yildiz.

Anche se in fondo sarà ancora attratta da Kemal, Yildiz non vorrà mettere a rischio la situazione economica vantaggiosa derivata dal suo matrimonio con Halit. Non a caso, si avvarrà della complicità del “goffo” Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz) per tendere un vero e proprio tranello a Kemal e liberarsi per sempre di lui. Un piano rischioso che vedrà anche la “partecipazione” degli ignari Caner (Serkan Rutkay Ayıköz) e Ender Çelebi (Şevval Sam)…

Forbidden Fruit, trame: il piano di Yildiz ha inizio

Tutto partirà quando Yildiz si presenterà alla Falkon Airlines per fare apparentemente visita alla sorella minore Zeynep (Sevda Erginci). Dopo aver finto di aver dimenticato il cellulare a casa, Yildiz chiederà dunque a Caner di poter fare una telefonata dal suo e farà in modo che senta la sua conversazione con Kemal, dove gli darà un appuntamento per il pomeriggio successivo in un albergo.

Neanche a dirlo, Caner metterà svelerà subito tale particolare a Ender, entrata nel frattempo in possesso del 15% delle azioni della Falcon grazie ad un ricatto teso a Zerrin (Nilgün Türksever) per concedere il divorzio ad Alihan Taşdemir (Onur Tuna). Proprio come Yildiz avrà preventivato, Ender non esiterà dunque a contattare sia Halit e sia Zehra per chiedergli di presentarsi nell’albergo dove la giovane Yilmaz ha dato appuntamento a Karaca…

Forbidden Fruit, spoiler: Yildiz mette Kemal “in trappola” ma…

In tal senso, possiamo anticiparvi che Yildiz attirerà Kemal in una delle camere d’albergo e, dopo avergli dato un bacio precisando che vuole interrompere la sua storia con Halit, si allontanerà momentaneamente utilizzando come scusa il fatto che vuole prepararsi al meglio per stare “intimamente con lui”. A quel punto, Yildiz attenderà che Emir – nascosto nella hall dell’hotel – le dica che Zehra, Halit e Ender sono arrivati per dare l’ordine ad una ragazza di entrare in camera di Kemal al posto suo.

La “complice” di Yildiz aprirà dunque la porta non appena Halit busserà nella camera, e farà in modo che Zehra pensi che la stia tradendo con lui. Una vera e propria messinscena con la quale la Yilmaz spererà che Zehra ponga fine al suo matrimonio con Kemal, che – messo in trappola – capirà ovviamente di essere stato ingannato, fin dal primo istante, dalla sua ex.

Le cose andranno però esattamente come Yildiz aveva preventivato? In realtà, l’astuta ragazza dovrà fare i conti con un imprevisto non di poco conto: grazie alle telecamere di videosorveglianza, Ender dimostrerà a Halit che anche Yildiz si trovava nell’albergo e instillerà in lui il dubbio che Kemal sia caduto in una trappola organizzata dalla consorte… Seguici su Instagram.