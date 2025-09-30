Forbidden Fruit anticipazioni: Ender concede il divorzio ad Alihan ma…

I telespettatori di Forbidden Fruit ormai lo sanno bene: Ender Çelebi (Şevval Sam) non fa mai nulla, se non può ricevere un tornaconto personale. Non a caso, nel corso delle prossime puntate della dizi turca, la “cattivona” concederà il divorzio al marito Alihan Tasdemir (Onur Tuna) soltanto quando si sarà procurata un grosso vantaggio per “colpire” Halit Argun (Talat Bulut). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Forbidden Fruit, news: Alihan vuole il divorzio ma…

La faccenda inizierà a delinearsi quando Alihan scoprirà che la madre Fusun non ha mai avuto una relazione extraconiugale con Halit, ma con Tuncer, l’ex socio del marito di Yildiz (Eda Eca). A quel punto, visto che non avrà mai smesso di pensare a Zeynep (Sevda Erginci), il Taşdemir cercherà di avviare sin da subito le pratiche del divorzio da Ender, che però non le renderà le cose facili.

Oltre a rifiutarsi di firmare tutte le carte in grado di sciogliere il suo matrimonio di interesse, Ender approfitterà di una sbronza di Alihan per cercare di fargli credere che sono stati a letto insieme. Gli scatti, documentati dalla stessa Ender col cellulare, finiranno quindi inavvertitamente nelle mani di Yildiz, che spiffererà tutto quanto a Zeynep. Il risultato? Delusa, Zeynep finirà per chiedere a Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca) di sposarla e l’uomo accetterà la proposta…

Forbidden Fruit, trame: Ender ricatta Zerrin

Col passare dei giorni, Ender capirà però che può ottenere davvero dei vantaggi dal suo divorzio da Alihan, anche se prima dovrà passare attraverso Zerrin (Nilgün Türksever), la sorella dell’uomo nonché seconda moglie di Halit. Durante un teso faccia a faccia, Ender farà presente a Zerrin di essere disposta a lasciare libero Alihan soltanto se le venderà le sue percentuali – o comunque una parte delle stesse – dell’azienda dell’Argun Senior.

Con tale mossa, visto che già disporrà del 5% della holding in quanto madre del giovane Erim (İlber Uygar Kaboğlu), sarà dunque chiaro che Ender vuole tentare una nuova scalata nell’azienda di Halit. Ma Zerrin cederà davvero al ricatto?

Forbidden Fruit, spoiler: Ender concede il divorzio ad Alihan ma…

La risposta a questa domanda la avremo quasi subito: quello stesso pomeriggio, Ender si presenterà nell’ufficio di Alihan e gli dirà che intende accettare il divorzio. Grazie a queste parole, i telespettatori non faranno dunque fatica ad intuire che Zerrin si è piegata al ricatto di Ender, vendendole le proprie azioni.

Ad ogni modo, tale notizia verrà accolta con gioia da Alihan, ovviamente all’oscuro dell’ennesima macchinazione di Ender, tant’è che convocherà immediatamente il suo avvocato e farà in modo che la donna firmi le carte del divorzio entro pochi minuti.

Insomma, da un lato Alihan potrà tornare a concentrarsi su Zeynep (nonostante il matrimonio ormai imminente della donna con Dündar), mentre dall’altro Ender avrà una nuova carta da giocarsi nella sua guerra infinita contro Halit. Ma in che maniera intenderà muoversi l’astuta Çelebi? Ve ne parleremo a breve… Seguici su Instagram.