Forbidden Fruit: arriva Kaya Ekinci, una vecchia conoscenza di… | Anticipazioni

Non si può fuggire a lungo da un segreto del proprio passato, nemmeno a Forbidden Fruit. È questo il pensiero che attanaglierà Ender Çelebi (Şevval Sam) nelle puntate della dizi turca in onda tra qualche settimana su Canale 5. La donna si troverà infatti di fronte a Kaya Ekinci (Barış Kılıç), un misterioso uomo del suo passato…

Forbidden Fruit, news: Halit dà a Erim il permesso di tornare a casa

La storyline prenderà il via quando Halit Argun (Talat Bulut) darà il permesso al figlio minore Erim (İlber Uygar Kaboğlu) di ritornare a casa. Mandato a Londra con la forza dal padre in un istituto scolastico prestigioso, al fine di impedirgli di frequentare cattive compagnie, il ragazzo farà davvero fatica ad adattarsi al nuovo stile di vita, tant’è che ad un certo punto implorerà il papà affinché gli conceda di tornare a Istanbul.

Sul volo diretto nella capitale turca, Erim farà così la conoscenza di Kaya, che aggancerà bottone con lui facendogli sapere che è stato contattato proprio da Halit per prendere servizio nella holding di famiglia. Fin dal primo minuto, Erim resterà colpito dall’apparente gentilezza di Kaya; non a caso deciderà di aspettarlo quando scenderà dall’aereo affinché possano andare insieme incontro a Halit.

Forbidden Fruit, spoiler: ecco chi è Kaya

Tuttavia, la presenza di Kaya manderà letteralmente in panico Ender e Caner (Barış Aytaç), accorsi in aeroporto, proprio come Halit, per riabbracciare Erim. In tal senso, possiamo anticiparvi che Ender cercherà di mantenere la calma, motivo per il quale saluterà Kaya con una stretta di mano, ma mostrerà tutto il suo nervosismo quando resterà da sola con il fratello.

Grazie al dialogo tra i due parenti, i telespettatori scopriranno quindi che è stato Kaya a presentare Ender a Halit, circa vent’anni prima, introducendola in azienda nel ruolo di segretaria. Inoltre, la Çelebi dirà che l’Argun Senior non ha mai saputo che lei e Kaya fossero legati anche sentimentalmente in passato, altrimenti non l’avrebbe di certo sposata. Insomma, la presenza di Kaya in città metterà in seria difficoltà Ender e, inoltre, Caner avrà l’impressione che la sorella gli stia nascondendo pure qualcos’altro….

Forbidden Fruit, trame: Ender cerca di mettere i bastoni tra le ruote a Kaya

Le sensazioni di Caner saranno errate oppure ci sarà davvero qualche altro segreto che lega Ender a Kaya? Nell’attesa di scoprirlo, possiamo anticiparvi che la Çelebi cercherà di mettere fin da subito i bastoni tra le ruote al proprio ex circa il lavoro in azienda.

Approfittando delle azioni comprate da Zerrin (Nilgün Türksever) per concedere il divorzio ad Alihan Taşdemir (Onur Tuna), Ender si farà forte del 15% della holding in suo possesso per bloccare ogni iniziativa proposta da Kaya durante il suo primo consiglio di amministrazione. Un atteggiamento che infastidirà non solo lo stesso Kaya, ma pure Halit, il quale si sentirà in dovere di rassicurare il nuovo arrivato e preciserà che, nonostante Ender, sarà lui ad avere sempre l’ultima parola nella Holding Argun.

Un chiarimento che spingerà Kaya a mantenere il “pugno di ferro” con Ender per dirle che nessun suo tranello lo spaventerà fino al punto da fargli lasciare ancora la città… Seguici su Instagram.