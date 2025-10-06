Halit permette a Erim di tornare a casa | Forbidden fruit anticipazioni

La trasferta forzata a Londra del giovane Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) durerà pochissimo. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, il ragazzo riceverà infatti il permesso dal padre Halit (Talat Bulut) di tornare a Istanbul a poche settimane di distanza dalla sua partenza. Tutto ciò avverrà però per un motivo ben preciso…

Forbidden Fruit, news: Erim si mette nei guai

Come già anticipato, tutto partirà quando Erim comincerà a frequentare la giovane Ilayda, che vorrà però soltanto utilizzarlo per ottenere dei vantaggi economici, data la ricchezza di Halit. Non a caso, dopo avergli parlato di una presunta malattia economica della madre, Ilayda convincerà Erim a vendere il proprio cellulare per darle in cambio tutti i soldi del ricavato.

Il peggio avverrà però quando, durante un pranzo in un lussuoso ristorante, Ilayda ruberà un oggetto di valore ad una donna, lasciato incustodito per qualche secondo nel bagno. Per la ragazzina scatterà immediatamente l’arresto, nel quale verrà coinvolto ovviamente anche Erim, in quel momento in sua compagnia. Uno scandalo che Halit non potrà sopportare, tant’è che prenderà una drastica decisione che non piacerà nemmeno a Ender Celebi (Şevval Sam), la madre del ragazzo…

Forbidden Fruit, trame: Halit spedisce Erim a Londra

Eh sì: andando contro il parere dell’ex moglie, che inizialmente vorrà cercare di tenere il figlio vicino a sé, Halit deciderà di spedire il figlio in una scuola prestigiosa di Londra, affinché possa smetterla di cacciarsi nei guai a causa delle sue cattive compagnie. In un primo momento, Ender tenterà di non assecondare l’ultima volontà del marito ma poi, data anche la fine del suo matrimonio di convenienza con Alihan Taşdemir (Onur Tuna), preferirà non dare il via ad una nuova guerra con Halit.

Ender saluterà dunque Erim nel giorno previsto per la partenza e gli ribadirà che può sempre contare su di lei, qualsiasi cosa accada. Parole delle quali l’adolescente si ricorderà quando comincerà ad avere dei seri problemi di adattamento nel nuovo istituto scolastico londinese dove Halit l’ha iscritto.

Forbidden Fruit, spoiler: Erim riceve il permesso di tornare a casa

Col trascorrere dei giorni, Erim farà sempre più fatica ad adattarsi al suo nuovo stile di vita e, attraverso una serie di telefonate, farà presente al padre Halit che sta davvero soffrendo per la punizione che gli è stata data, ragione per la quale gli chiederà di poter tornare a casa. Ovviamente, Halit non risponderà immediatamente di sì alla richiesta del figlio, che a quel punto telefonerà a Ender per avere l’aiuto di cui ha bisogno.

Ascoltata la madre, Erim passerà dunque al contrattacco e dirà a Halit di essere disposto ad andare a vivere con Ender, qualora non gli desse il permesso di ritornare a Istanbul. Un discorso che l’Argun Senior considererà una vera e propria minaccia, tant’è che darà subito a Erim il suo consenso affinché torni a stare a casa, nella villa di famiglia, insieme a lui, Yildiz (Eda Ece) e le sorelle Zehra (Şafak Pekdemir) e Lila (Ayşegül Çınar).

Una storyline, apparentemente di passaggio, che però farà da apripista all’ingresso di un nuovo importantissimo personaggio, che viaggerà verso Istanbul nello stesso aereo dove si trova Erim. Di chi si tratterà? Seguici su Instagram.