Il Paradiso delle Signore 10, Iuliana Calcatinci a Tv Soap: “Tra Caterina e il fidanzato le cose non saranno proprio come sembrano”

Il pubblico de Il Paradiso delle Signore la sta vedendo in azione ormai da diverse settimane, ma il personaggio di Caterina Rinaldi porterà ancora con sé diverse sorprese, a partire dalla misteriosa identità del suo fidanzato. Ad interpretare la giovane figlia del magazziniere Fulvio (Simone Montedoro) c’è la new entry Iuliana Calcatinci.

Noi di Tv Soap abbiamo avuto l’occasione di fare due chiacchiere con lei per parlare del suo arrivo nella fiction daily di Rai 1. Ecco dunque che cosa ci ha raccontato.

Il Paradiso delle Signore, intervista a Iuliana Calcatinci (Caterina Rinaldi)

Ciao Iuliana, benvenuta su Tv Soap. Partiamo da una domanda semplice: cosa ti piace del personaggio di Caterina?

Caterina è sicuramente una ragazza che rispetta molto l’epoca in cui vive. È disciplinata, attenta, premurosa e molto sensibile. Allo stesso tempo però è anche testarda, ma in senso positivo: quando crede che una cosa sia giusta, cerca di far valere il suo punto di vista con educazione e rispetto. Non vuole mai offendere nessuno, ma rimane coerente con se stessa. Sono caratteristiche che ammiro molto.

A proposito di testardaggine. Una delle sue prime scene è stata quella in cui ha convinto il padre Fulvio a lasciarla lavorare…

Esatto. Fulvio, suo padre, inizialmente era contrario perché pensava fosse una sconfitta personale non poter mantenere da solo la famiglia. Ma Caterina, con grande maturità, è riuscita a fargli capire che non è una mancanza di rispetto, bensì un aiuto. È una ragazza di un’altra generazione, più moderna, e questo suo modo di reagire la rende molto interessante.

Sul set condividi molte scene con Simone Montedoro, che interpreta tuo padre Fulvio. Com’è lavorare con lui?

Bellissimo! Simone non fa mai pesare la sua esperienza. È umile, disponibile e sempre pronto ad aiutarti. Se c’è da provare una scena insieme è il primo a dirti: “Dai, facciamola!”. È anche molto scherzoso e questo rende l’atmosfera leggera. Mi sento davvero fortunata a lavorare con lui.

Nelle prossime puntate vedremo Caterina alle prese con un fidanzato misterioso. Dalle anticipazioni sappiamo già che si tratta di Mario Oradei (Piero Cardano), l’ex fidanzato di Roberto Landi (Filippo Scarafia). Anche se lei questo ancora non lo sa…

Sì, arriva questo fidanzato e Caterina, nonostante la sua maturità, resta comunque un po’ ingenua. È la sua prima vera esperienza amorosa e si fida ciecamente. Lui è più grande di lei e Caterina lo vede come un uomo maturo, qualcuno che può darle stabilità. Ma, come succede spesso nelle soap, le cose non saranno proprio come sembrano…

Non sveliamo troppo ma, conoscendo un po’ le dinamiche delle soap, immagino che questa situazione porterà a diverse conseguenze…

Esatto, proprio così. Arriveranno dei colpi di scena importanti! E poi Caterina svilupperà un rapporto particolare con il dottor Landi: lui occupa una posizione di maggiore responsabilità rispetto a lei, che è una commessa del Paradiso, ma tra i due nasce comunque un legame umano molto bello. Caterina si fida di lui, si confida spesso, e Landi, da uomo più maturo, cerca di darle dei consigli, pur nascondendole alcune verità che conosce…

Prima di entrare nel cast, seguivi già Il Paradiso delle Signore?

No, devo essere sincera, non lo guardavo. Studio recitazione all’Accademia di Marina di Ravenna e frequento anche l’università, quindi non ho tantissimo tempo libero. Ma dopo aver superato il provino, mi sono documentata: ho iniziato a guardare la serie per capire le dinamiche e i personaggi, e mi sono subito appassionata.

Adesso che ci lavori dentro, ti sei fatta un’idea del perché la soap piaccia così tanto al pubblico?

Credo per diversi motivi. Prima di tutto i costumi e le scenografie sono meravigliosi, realizzati con grande cura. Poi ci sono i personaggi, che trasmettono valori positivi e un senso di serenità. È un mondo un po’ ideale, ma proprio per questo il pubblico si affeziona: regala emozioni genuine.

E per quanto riguarda i colleghi, ti sei sentita accolta fin da subito?

Sì, assolutamente. Tutti mi hanno accolta benissimo. È vero quello che si dice del Paradiso: è come una grande famiglia. Nessuno ti fa sentire “la nuova”, anzi, sono tutti inclusivi e disponibili. Anche le ragazze del gruppo delle Veneri sono dolcissime, mi hanno subito coinvolta nei loro momenti di gioco e complicità. È un ambiente sereno e collaborativo.

La soap è anche molto seguita via social. Hai letto i commenti del pubblico su di te e sul personaggio?

Non molto. Non sono una persona particolarmente social, e preferisco non farmi influenzare. Io cerco di dare sempre il meglio, senza pensare troppo a ciò che si dice. Le opinioni sono tante e diverse, quindi mi piace mantenere una certa distanza e concentrarmi sul mio lavoro.

Ci sta. Quello al Paradiso è il tuo primo ruolo importante, giusto?

Sì, è il mio primo ruolo importante e lo considero una grande fortuna. Mi ha permesso di entrare nel mondo della recitazione e di vivere finalmente della mia passione. È un sogno che si sta realizzando.

Parliamo un po’ di te. Quando è nata la tua passione per la recitazione?

È nata in Moldavia, dove sono cresciuta fino a undici anni. Lì c’è una grande tradizione di spettacoli, poesie e recite scolastiche. Fin da bambina amavo recitare, ma in modo spontaneo. Poi, una volta arrivata in Italia, a 14 anni, ho cercato su internet una scuola di recitazione e ho trovato il Circolo degli Attori diretto da Cristiano Caldironi. Da lì non mi sono più fermata! Oggi frequento l’Accademia di Teatro e Cinema a Marina di Ravenna e continuo a formarmi ogni volta che posso.

Al di fuori della recitazione, hai altri hobby o passioni?

Mi piace leggere, mi rilassa e stimola la fantasia. Mi affascinano molto i rapporti umani: anche quando sono sui mezzi pubblici, mi piace osservare le persone e i loro comportamenti. Poi adoro viaggiare, non solo per staccare la spina ma per crescere, conoscere culture diverse, capire le differenze. Ogni viaggio, anche solo in un’altra regione d’Italia, è una piccola scoperta.

E mi piace anche lo sport, qualsiasi tipo di attività fisica. Ho fatto nuoto sincronizzato, ma mi incuriosirebbe provare qualcosa di più dinamico, tipo lotta greco-romana o boxe…

Hai un sogno nel cassetto che vorresti realizzare?

Uno in realtà si è già avverato: poter fare della recitazione il mio mestiere. Per gli altri sono molto superstiziosa, quindi li tengo per me. Quando si realizzeranno, ci risentiremo e te li racconterò.

