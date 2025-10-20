Jacobo arrabbiato con Martina, ecco perché | La promessa anticipazioni

Non sarà soltanto lo sparo a Jana Exposito (Ana Garces) a caratterizzare le prossime puntate italiane de La Promessa. A causa di Catalina de Lujan (Carmen Asecas), l’ultimo arrivato Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos) vivrà una piccola crisi con la fidanzata Martina (Amparo Pinero). Vediamo dunque insieme di cosa si tratta…

La Promessa, news: i dubbi di Catalina su Jacobo

Tutto partirà quando, dopo essersi confrontato con Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) sulla questione, Jacobo suggerirà a Martina di salvaguardare la sua parte de La Promessa e venderla, come gli zii stanno ipotizzando, prima di perdere tutto quanto. Memore del suo rapporto ormai naufragato con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), contaminato anche dalla costante influenza di Cruz, Catalina comincerà dunque a temere che Jacobo stia in qualche modo prendendo in giro Martina e la inviterà a stare attenta.

Dato che si fiderà completamente del parere della cugina, Martina non scarterà del tutto ciò che Catalina le ha detto e ciò, col trascorrere delle giornate, finirà per mettere in serio pericolo il suo rapporto con Jacobo, il quale si innervosirà non appena comprenderà che la sua amata sta dubitando di lui e della sua buonafede.

La Promessa, spoiler: Jacobo arrabbiato con Martina, ecco perché

Nel bel mezzo di un dialogo chiarificatore, Martina chiederà infatti a Jacobo di essere completamente sincero con lei e di dirle se sono stati Alonso e Cruz a farlo tornare a La Promessa per convincerla a stare dalla loro parte in caso di necessità di vendita. A quel punto, il giovane Monteclaro sceglierà di mentire alla fidanzata, con la quale tra l’altro starà già organizzando il matrimonio, e le dirà di non aver mai affrontato tale questione con i marchesi.

Come se non bastasse, nei giorni successivi a questo confronto, Jacobo si mostrerà addirittura offeso con Martina per avere messo in dubbio la sua buonafede. Un atteggiamento che porterà la Lujan a fare mea culpa e a scusarsi con Monteclaro; inoltre, la ragazza avrà anche una discussione con Catalina, alla quale dirà che non tutti gli uomini sono come Pelayo e che dunque si fida ciecamente di Jacobo.

La Promessa, trame: gli strani comportamenti di Jacobo

Ovviamente, tale storyline passerà in secondo piano quando qualcuno tenterà di uccidere Jana con un colpo di pistola in pieno petto. Date le successive indagini del sergente Burdina (Fran Cantos), che metteranno Cruz in una successione a dir poco sfavorevole, Martina si impegnerà a stare il più vicino possibile a Manuel (Arturo Garcia Sancho), disperato all’idea di perdere la moglie e il bambino che la donna sta aspettando in un colpo solo.

Appena Jana riprenderà conoscenza, dando modo a Curro (Xavi Lock) di comprendere che non è stata Cruz a spararle, come invece Burdina pensa, Jacobo sarà il protagonista di una vera e propria stranezza: Catalina e Martina lo troveranno infatti da solo in camera di Jana. Di fronte alle domande delle due donne, Jacobo dirà di essere rimasto lì su espressa richiesta di Manuel, ma le cose saranno andate davvero così? Seguici su Instagram.