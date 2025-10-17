Jana riprende brevemente conoscenza ma… | La promessa anticipazioni

Tra qualche settimana, nelle puntate italiane de La Promessa, la vita di Jana Exposito (Ana Garces) sarà appesa ad un filo. La moglie di Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) rischierà infatti di morire a causa di uno sparo che le verrà inferto in pieno ventre, ma ad un certo punto sembrerà riprendersi miracolosamente…

La Promessa, news: lo sparo a Jana

La storyline partirà nel momento in cui Curro de la Mata (Xavi Lock) svelerà a Alonso (Manuel Regueiro) di essere Marcos, il figlio che ha avuto circa vent’anni prima dalla domestica Dolores (Anai Gonzalez). A quel punto, il marchese riunirà tutti i tasselli del puzzle e non farà fatica a comprendere che Jana è Mariana, l’altra figlia di Dolores.

Proprio per questo, Jana si lascerà prendere un po’ troppo dalla fretta e annuncerà a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) che intende recarsi alla guardia civile affinché vengano riaperte le investigazioni sulla morte di Dolores. Un proposito che la nostra protagonista porterà avanti per capire se sia davvero la marchesa la mandante dell’omicidio oppure Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano), come invece la stessa Cruz le ha insinuato.

Tuttavia, la Exposito non riuscirà ad andare fino in fondo con la sua volontà perché, il mattino successivo, verrà ritrovata in una pozza di sangue da Manuel…

La Promessa, trame: Cruz sospettata del tentato omicidio di Jana

E così, mentre i giornali sveleranno che Curro è il “figlio bastardo” di Alonso, tutti gli abitanti de La Promessa si mobiliteranno per salvare la vita di Jana e del bambino che porta in grembo: una situazione che metterà in seria difficoltà Cruz quando il Sergente Burdina (Fran Cantos), incaricato di occuparsi delle investigazioni, avrà la certezza del fatto che un bottone ritrovato tra le mani della “morente” Jana appartiene ad una casacca della marchesa.

Per evitare che la donna possa inquinare ulteriormente le prove in vista di una perlustrazione della sua camera, Burdina darà ordine dunque di rinchiudere Cruz in un’altra stanza della tenuta. Una disposizione che la Ezquerdo considererà come un vero e proprio affronto, visto che si dichiarerà innocente e si adirerà quando nessuno dei parenti, Alonso compreso, crederà alle sue parole…

La Promessa, spoiler: Jana riprende brevemente conoscenza ma…

In mezzo a tutto questo caos, Jana riprenderà brevemente conoscenza quando sarà in compagnia di Curro. In tal senso, c’è da dire che la giovane sarà piuttosto stanca e non riuscirà a parlare, ma attraverso lo sguardo riuscirà comunque a comunicare al fratello che non è stata Cruz a spararle, come invece Burdina crede.

Un’informazione che, almeno per ora, Curro terrà per sé, dato che Jana tornerà ad addormentarsi e il medico che si starà prendendo cura di lui dirà che è assolutamente normale che ciò avvenga. Inoltre, il dottore farà un’ulteriore raccomandazione: dirà che è necessario che Jana venga costantemente idratata e consiglierà di intingerle le labbra con un po’ d’acqua ad ogni ora. Un “consiglio” che tornerà utile in futuro quando la situazione di Jana peggiorerà drasticamente… Seguici su Instagram.